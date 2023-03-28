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Yavuz Ağıralioğlu istifa etti mi?

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İyi Parti'ye altılı masada kumpas kurulduğunu dile getiren ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itirazlarıyla gündem olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, istifa kararı aldı. Gelişmeler sonrası Yavuz Ağıralioğlu istifa etti mi, araştırıldı.

Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini duyuran İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan istifa kararı: Akşener'le vedalaşmaya gidiyorumKılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini duyuran İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan istifa kararı: Akşener'le vedalaşmaya gidiyorum

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini her fırsatta dile getiren ve bugün yaptığı açıklamayla Kılıçdardaroğlu'na oy vermeyeceğini açıklayan İYİ Parti milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa kararı aldı. Ağıralioğlu "Meral Akşener ile vedalaşmaya gidiyorum, istifa edeceğim" dedi. Peki, Yavuz Ağıralioğlu istifa etti mi?

Partisinden istifa edeceğini açıklayan Ağıralioğlu, "Meral Akşener ile vedalaşmaya gidiyorum, istifa edeceğim" diye konuştu.

Günlerdir siyaset kulislerinde adı geçen Ağıralioğlu son olarak Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'ye yaptığı açıklamada; 14 Mayıs seçimlerinde, Millet İttifakı'nın adayı olan Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söyledi. İttifaka dahil olan İYİ Parti'nin bu açıklama sonrasında nasıl bir yol izleyeceği ise merak ediliyor.

Geçtiğimiz hafta bir basın toplantısı düzenleyen Ağıralioğlu, "Biz bugün çok önemli bir eşiğe geldik. Milletimizin ihtiyacı böyle olduğu için arz ediyorum. Vicdan sıkışmıştır. Tarih sıkışmıştır. Tercih sıkışmıştır. Devletin şerefli makamlarını bölücülerin pazarlığı haline getirdiler. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız değiliz. Ama dayatılan adaya karşıyız." demişti.

Benim kararım, daha önce ifade ettiğim kendi sözlerimin gereğidir. Beş yıldır birlikte mücadele ettiğim; kendilerini çok sevdiğim, kendilerinin de beni çok sevdiğine inandığım İYİ Parti ailesinin hiçbir ferdinin, bu itiraz sebebiyle üzülmesini ve itham edilmesini de asla istemem."

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti Gündem Politika Haberler

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