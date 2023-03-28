İyi Parti'ye altılı masada kumpas kurulduğunu dile getiren ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itirazlarıyla gündem olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, istifa kararı aldı. Gelişmeler sonrası Yavuz Ağıralioğlu istifa etti mi, araştırıldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini her fırsatta dile getiren ve bugün yaptığı açıklamayla Kılıçdardaroğlu'na oy vermeyeceğini açıklayan İYİ Parti milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa kararı aldı. Ağıralioğlu "Meral Akşener ile vedalaşmaya gidiyorum, istifa edeceğim" dedi. Peki, Yavuz Ağıralioğlu istifa etti mi?

YAVUZ AĞIRALİOĞLU İSTİFA ETTİ Mİ?

Partisinden istifa edeceğini açıklayan Ağıralioğlu, "Meral Akşener ile vedalaşmaya gidiyorum, istifa edeceğim" diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEYECEĞİM"

Günlerdir siyaset kulislerinde adı geçen Ağıralioğlu son olarak Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'ye yaptığı açıklamada; 14 Mayıs seçimlerinde, Millet İttifakı'nın adayı olan Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söyledi. İttifaka dahil olan İYİ Parti'nin bu açıklama sonrasında nasıl bir yol izleyeceği ise merak ediliyor.

"DAYATILAN ADAYA KARŞIYIZ" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta bir basın toplantısı düzenleyen Ağıralioğlu, "Biz bugün çok önemli bir eşiğe geldik. Milletimizin ihtiyacı böyle olduğu için arz ediyorum. Vicdan sıkışmıştır. Tarih sıkışmıştır. Tercih sıkışmıştır. Devletin şerefli makamlarını bölücülerin pazarlığı haline getirdiler. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız değiliz. Ama dayatılan adaya karşıyız." demişti.

"İYİ PARTİ AİLESİNİN BU İTİRAZ SEBEBİYLE ÜZÜLMESİNİ İSTEMEM"

Benim kararım, daha önce ifade ettiğim kendi sözlerimin gereğidir. Beş yıldır birlikte mücadele ettiğim; kendilerini çok sevdiğim, kendilerinin de beni çok sevdiğine inandığım İYİ Parti ailesinin hiçbir ferdinin, bu itiraz sebebiyle üzülmesini ve itham edilmesini de asla istemem."