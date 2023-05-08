Yavuz Ağıralioğlu aday mı? 2023 Yavuz Ağıralioğlu nereden, hangi ilden aday oldu?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Yavuz Ağıralioğlu aday mı? 2023 Yavuz Ağıralioğlu milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Yavuz Ağıralioğlu aday mı? 2023 Yavuz Ağıralioğlu milletvekili adayı mı? İşte detaylar...