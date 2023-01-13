Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Yavuz Ağırailoğlu hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Yavuz Ağırailoğlu'nun kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Yavuz Ağırailoğlu kimdir? Yavuz Ağırailoğlu kaç yaşında, nereli? Yavuz Ağırailoğlu hangi partiden?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Yavuz Ağırailoğlu hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Yavuz Ağırailoğlu'nun hayatını araştırıyor. Peki, Yavuz Ağırailoğlu kimdir? Yavuz Ağırailoğlu kaç yaşında, nereli? Yavuz Ağırailoğlu hangi partiden? Detaylar haberimizde.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU KİMDİR?



1 Şubat 1972'de Trabzon Çaykara'da doğdu. Baba adı Mustafa, anne adı Hatice'dir.

İlk, orta ve lise öğrenimini Yozgat Sorgun'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.

Gençlik yıllarından itibaren cemiyetçilik faaliyetlerinde bulundu ve memleket meselelerinde inisiyatif aldı. 1995-1997 yıllarında Nizam-ı Âlem Ocakları Genel Başkanlığı; merhum Muhsin Yazıcıoğlu döneminde BBP MKYK üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı vazifelerinde bulundu. 2018-2019 arası yasama yılında İYİ Parti Grup Başkanvekilliği, 2019-2020 yılları arasında Parti Sözcülüğü vazifesinde bulundu. Halen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Ağıralioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.