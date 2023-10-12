Yavru kedinin 'tehlikeli' sıcak yer arayışı kamerada Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yavru bir kedi, sıcak yer olarak köpeğin koynunu seçti.

Yavru kedinin 'tehlikeli' sıcak yer arayışı kamerada

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yavru bir Kedi, sıcak yer olarak köpeğin koynunu seçti. Israrla, uzanan köpeğin koynuna girmek isteyen yavru kedinin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde üşüyen bir yavru Kedi, ısınmak için en olmadık yeri tercih etti. Eşikte kıvrılıp uyumayı bekleyen köpeğin yanına yavru kedi yanaştı. Bir süre köpeğin üzerinde gezinen kedi kendine yer olarak köpeğin koynunu seçti. Önce kediye karşı duyarsız kalan köpek, kedinin ısrarlı sırnaşması sonrası yavru kediyi koynuna aldı.

Görüntüler, izleyenlerin yüreklerini ısıttı.