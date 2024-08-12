Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü! Olay ne, nerede oldu?

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişi 3 kedi yavrusunu fırça sapıyla işkence ederek öldürdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, şahıs komşuların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü! Olay ne, nerede oldu?

OLAY NE?

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişi 3 kedi yavrusunu fırça sapıyla işkence ederek öldürdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, şahıs komşuların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adrese giden ekipler, 3 kedi yavrusunun öldüğünü belirledi, M.Ş'yi gözaltına aldı.

OLAY NEREDE OLDU?

Sağlık Mahallesi'nde, 55 yaşındaki M.Ş'nin, zemin kattaki dairesinin bahçeye bakan bölümünde bulunan yavru kedileri fırça sapıyla vurarak öldürdüğünü gören apartman sakinleri, durumu cep telefonu kamerasıyla kayda alıp polise ihbarda bulundu.