Yatay Geçiş başvuruları son gün ne zaman bitecek araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite adayları için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci bugün son buluyor. Kullanıcılar tarafından Yatay Geçiş başvuru detayları araştırılmaktadır. Peki, Yatay Geçiş başvuru son gün ne zaman? Yatay Geçiş ne zamana kadar yapılır? Detaylar haberimizde...

YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI NELERDİR?

Öğrencinin Yatay Geçiş yapabilmesi için bazı şartları sağlaması gerekiyor. Öğrenci genel not ortalaması ile yatay geçiş yapabileceği gibi merkezi yerleştirme puanı ile de yatay geçiş yapabilir.

Öğrencinin genel not ortalaması

Öğrencinin merkezi yerleştirme puanı

Öğrencinin geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı.

Öğrencinin geçmiş yıllarda dönem kaybı olup olmadığı.

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

Üniversite adayları için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci bugün son buluyor. Geçtiğimiz yıllarda tercih döneminde yanlış tercih yaparak istemediği bir programa ve üniversiteye yerleşen üniversite öğrencilerinin yatay geçiş imkanı ise 11 Ağustos'ta sona erecek.

YATAY GEÇİŞ NASIL YAPILIR?

Kurumlar arası yatay geçiş:

Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması gerekir. Not ortalaması şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar da yatay geçiş başvurusunda bulunabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları not şartına göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.

Kurum içi yatay geçiş:

Öğrenciler kayıtlı oldukları üniversite içinde ilgili bölümler arasında da belli şartları yerine getirdikleri takdirde yatay geçiş yapabilirler. Bir fakülte, yüksekokul, veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya aynı üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir.