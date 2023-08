Yasmin Levy kimdir, nereli? İstanbul konserinde sela okuyan şarkıcı gündem oldu!

İsrailli şarkıcı Yasmin Levy, Ladino dili ve flamenko müziğiyle tanınmıştır. Geçtiğimiz akşam İstanbul'da konser veren Yasmin Levy, sela okunduğu sırada şarkı söylemeye ara verdi. Dünyaca ünlü şarkıcı daha sonrasında selaya eşlik etmeye çalıştı. Levy'nin selaya eşlik etmeye çalıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar tarafından Yasmin Levy'nin nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu araştırılmaya başlandı. Levy'nin şarkıları merak konusu oldu. Peki, Yasmin Levy kimdir, nereli? Yasmin Levy şarkıları neler? Detaylar haberimizde...

YASMİN LEVY KİMDİR?

Levi, Sefarad Yahudilerindendi. Ailesi Türkiye'den göçmendi. Manisa doğumlu babası Yitzhak Isaac Levy, bestekar ve kantordu. Ladino müziğinin tarihi, İspanyol Yahudilerinin kültürü ve diasporası konularında öncü bir araştırmacıydı. Aynı zamanda da Ladino lisanında yayımlanan Aki Yerushalayim dergisinin editörüydü. Annesi Kohava Levy, Sefarad şarkılarıyla tanınan bir şarkıcıydı.

Kendine özgü ve duygusal tarzıyla Levi, Endülüs flamenkosu ve geleneksel Türk müziğinin daha "modern" tınılarını bir araya getirdi. Bunun yanında darbuka, ud, keman, çello ve piyano gibi enstrümanları birleştirerek Orta Çağ Yahudi-İspanyol (Ladino) şarkılarına yeni bir yorum getirdi.

İlk albümü 2000 yılında Romance & Yasmin ile fRoots / BBC Radio 3 World Music Awards 2005'te "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" dalında aday gösterildi. 2005 yılında ikinci albümü La Judería ile devam etti. 2006 yılında "Kültür Geçişi" kategorisinde tekrar aday gösterildi. 2007'de Mano Suave albümünü yayınlandı ve diğer yıllarda çeşitli albümler çıkarmayı sürdürdü.

YASMİN LEVY ŞARKILARI NELER?

2004: Romance & Yasmin

2005: La Judería

2006: Live at the Tower of David, Jerusalem

2007: Mano Suave

2009: Sentir

2012: Libertad

2014: Tango

2017: Rak Od Layla Echad

2021: Voice & Piano