Yaşlılık maaşı ne zaman yatacak 2022? Yaşlılık maaşı bayramdan önce yatar mı?

Yaşlılık maaşı ne zaman yatacak 2022 sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 1 buçuk saat süren Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunmuştu. Yaşlı ve emekli maaşları ne zaman, hangi gün yatacak? 2022 Emekli maaşları Ramazan Bayramı'ndan önce mi sonra mı hesaba yatacak?

2022 YAŞLILIK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fiyat artışlarına karşı en küçük bir acıma duymayacağımızı buradan açıkça duyuruyorum. Sosyal yardım sistemimizin parametrelerine göre ihtiyaç duyan herkesin yanındayız. Bu vesile ile Ramazan döneminde denk gelen yaşlı ve emekli maaşlarını cuma gününe (29 Nisan) çekeceğiz. Ayrıca 15 milyar liralık ilave destek paketinin de sonuna gelmiş bulunmaktayız.

Aslolan her insanımıza huzurlu bir aile ortamı, kendini geliştirecek kalite bir eğitim sistemi. Sağlık hizmetlerine kesintisiz ve ücretsiz ulaşım imkanı, ulaşımdan enerjiye kadar her alanda temel hizmet sağlamaktır. Geleceğimize güvenle bakıyoruz." ifadelerinde bulundu.

ENGELLİ VE YAŞLILIK AYLIĞI NE KADAR?

Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte yaşlı aylığı 828 liradan 1084 liraya, yüzde 40-69 engelli aylığı 661 liradan 865 liraya yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 991 liradan 1298 liraya yükseldi.

AYLIK TÜRÜ

Yaşlı aylığı (65 Yaş ve Üzeri)

% 40 - 69 Arası Engelli Aylığı

% 70 ve Üzeri Engelli Aylığı

18 Yaş Altı Engelli Yakını Aylığı

YAŞLI ENGELLİ MAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlgili aylıklar için kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılmaktadır.

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