Yaşlı ve engelli maaşlarının ne zaman yatacağı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "Kurban Bayramı dolayısıyla Temmuz ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının ödemesi hakkında açıklama yaptı. Peki, Yaşlı ve engelli aylıkları ne zaman yatacak? Yaşlı ve engelli aylıkları ayın kaçında yatacak? Yaşlı ve engelli aylıkları bugün yatacak mı?

Temmuz ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor. Yaşlı ve engelli maaşı alacak olan vatandaşlar arama motorlarında Yaşlı ve engelli aylıkları ne zaman yatacak? Yaşlı ve engelli aylıkları ayın kaçında yatacak? Yaşlı ve engelli aylıkları bugün yatacak mı? sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "Kurban Bayramı dolayısıyla Temmuz ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının ödemesini öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatıyoruz. Böylece toplamda 2,7 milyar TL ödeme yapmış olacağız" diye konuştu.

TOPLAM 2,7 MİLYAR TL ÖDEME YAPILACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla Temmuz ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını belirtti. Bakan Göktaş, vatandaşlara toplam 2,7 milyar TL ödeme yapacaklarını bildirdi.

YAKLAŞIK 1,4 MİLYON VATANDAŞA ÖDEME YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında verdiği engelli ve yaşlı aylıklarının ödemesinin öne çekilmesi müjdesinin ardından detayları paylaşan Bakan Göktaş, yaklaşık 1,4 milyon vatandaşa ödeme yapacaklarını söyledi.

Bu kapsamda yaklaşık 1,5 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydeden Bakan Göktaş, yaklaşık 1,2 milyar TL engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirtti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik tematik sosyal yardım programları uyguladıklarını belirten Bakan Göktaş, "Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata katılımlarında her zaman yanında olduğumuz yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı, düzenli yaptığımız ödemelerimizle de destekliyoruz. Bu istikamette Kurban Bayramı dolayısıyla Temmuz ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının ödemesini öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatıyoruz. Böylece toplamda 2,7 milyar TL ödeme yapmış olacağız" dedi.