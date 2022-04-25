Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 17.00'de başlayan Kabine Toplantısı sona erdi. 1 buçuk saat süren toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Yaşlı ve emekli maaşları ne zaman, hangi gün yatacak? 2022 Emekli maaşları Ramazan Bayramı'ndan önce mi sonra mı hesaba yatacak?

YAŞLI VE EMEKLİ MAAŞLARI HANGİ GÜN HESABA YATACAK?

Fiyat artışlarına karşı en küçük bir acıma duymayacağımızı buradan açıkça duyuruyorum. Sosyal yardım sistemimizin parametrelerine göre ihtiyaç duyan herkesin yanındayız. Bu vesile ile Ramazan döneminde denk gelen yaşlı ve emekli maaşlarını cuma gününe çekeceğiz. Ayrıca 15 milyar liralık ilave destek paketinin de sonuna gelmiş bulunmaktayız.

Aslolan her insanımıza huzurlu bir aile ortamı, kendini geliştirecek kalite bir eğitim sistemi. Sağlık hizmetlerine kesintisiz ve ücretsiz ulaşım imkanı, ulaşımdan enerjiye kadar her alanda temel hizmet sağlamaktır. Geleceğimize güvenle bakıyoruz.

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