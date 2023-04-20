Yaşlı kadının Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi renkli görüntülere sahne oldu: "Sürpriz adamı, sürpriz onda bitmiyor"

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Karadeniz Gazı'nı devreye alma törenine katılan yaşlı bir kadının Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisi renkli görüntülere sahne oldu.

Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgazın karaya çıkartılarak devreye alınması töreni bu akşam 20.23'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.

Törenin başlamasına saatler kala vatandaşlar da Filyos Limanı'ndaki tören alanına akın etti. 60 yaşındaki Dudu Tom isimli kadının Erdoğan sevgisi ise renkli görüntülere sahne oldu.

Erdoğan'ın vatandaşın lehine açıklayacağı yeni müjdeler öncesi "Sürpriz adamı, onda sürpriz bitmez" diyen Dudu Tom, "Dünya bizi seyredecek artık. Biz CHP'ye falan kaptırmayız. Sen vatandaşının yanına gelsene niye Kandil ile gidiyorsunuz. Biz artık zafere koşuyoruz. Bizi kimse durduramaz. Çok heyecanlıyım. Heyecandan ne konuştuğumu bilmiyorum. Bugün çok şeyler bekliyorum. Müjdeler bekliyorum. Güzel şeyler bekliyorum. Reisim çok şeyler anlatacak. Sürpriz adamı sürpriz onda bitmiyor. Adamınz dibi, seviyorum. Amerika Türkiye'den elini çeksin. Bir Trump geliyor, bir Biden geliyor. Biz geliyoruz. Biz artık takmıyoruz. Ne Kemal'i ne Gülen'i, biz yerinde bulduk sadece Hakk'ın özünde eğileni. Dik dur Reis eğilme. Bütün Dünya bilmeli ki yeniden doğuyor Osmanlı devleti. Zafere koşuyoruz" diye konuştu.