Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin artırıldığını duyurdu. Yaşlı aylığına yapılan zam oranı da merak ediliyor. Peki, Yaşlı aylığı ne kadar oldu? Yaşlı aylığına ne kadar, kaç TL zam geldi?

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin artırıldığını duyurdu. Yeni zamlar sonrasında yaşlı aylığına yapılacak olan zam oranı da merak ediliyor ve araştırılıyordu. Peki, Yaşlı aylığı ne kadar oldu? Son dakika Yaşlı aylığına ne kadar, kaç TL zam geldi? İşte güncel yaşlı aylığı zam oranı hakkında merak edilenler!

YAŞLI AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yaşlı aylığı 2 bin 348 TL, yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1874 TL, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 2 bin 811 TL'ye yükseldi" dedi.

2023 YAŞLI AYLIĞI KAÇ TL?

Dün de TBMM'de komisyondan geçen kanun teklifiyle en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya yükseldi. Memur maaşlarına yüzde 17.55 oranına enflasyon farkına ek 8 bin liralık da seyyanen zam yapıldı. Diğer yandan emekli maaşlarına ise yüzde 25 oranında zam kararı alındı.