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Yaşlı adamdan gençlere taş çıkartan bastonlu dans şov

Genel Haberleri

Yaşlı adamdan gençlere taş çıkartan bastonlu dans şov Bağcılar'da bir asker eğlencesine katılan yaşlı adamın bastonuyla yaptığı dans, adeta gençlere taş çıkarttı.

Yaşlı adamdan gençlere taş çıkartan bastonlu dans şov

İSTANBUL - Bağcılar'da bir asker eğlencesine katılan yaşlı adamın bastonuyla yaptığı dans, adeta gençlere taş çıkarttı. Cep telefonu kamerasına yansıyan yaşlı adamın dans şovu renkli görüntülere sahne oldu.

Bağcılar'da elindeki poşetle evine doğru giden bir yaşlı adam, sokakta asker eğlencesi yapan gençleri görünce aralarına katıldı. Yaşlı adam elindeki poşeti park halindeki arabanın yanına bırakarak, elindeki bastonla gençlerin dansına eşlik etti. Bastonlu yaşlı adamın sergilediği figürler gençlerden alkış topladı. Yaşlı adam bir süre sonra yere koyduğu poşetini alıp yoluna devam etti. Yaşlı adamın enerjisi gençleri hayrete düşürürken o anları cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Uğur - Genel

Bağcılar Genel Haberler

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