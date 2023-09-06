Dünya Kupası'nın ardından Yashin ödülü bu sene de sahibini bekliyor. Peki, Yaşin ödülü nedir, kimlere verilir? Yaşin (Yashin) ödülü nasıl kazanılır? İşte, Yashin ödülü hakkında bilgiler...

Yashin ödülü nedir? Dünya Kupası'nın ardından Yashin ödülü bu sene de sahibini bekliyor. Peki, Yaşin ödülü nedir, kimlere verilir? Yaşin (Yashin) ödülü nasıl kazanılır? İşte, Yashin ödülü hakkında bilgiler haberimizde!

YASHİN ÖDÜLÜ NEDİR?

Yaşin Ödülü, her yıl FIFA tarafından dünyanın en iyi kalecilerine verilen bir ödüldür. Bu ödül, 1994 yılında hayatını kaybeden Sovyet kaleci Lev Yaşin'in adını taşır. Lev Yaşin, futbol tarihindeki en önemli kalecilerden biri olarak kabul edilir. Bu ödül, en iyi kaleci performansını sergileyen futbolcuya verilir.

Her Dünya Kupası'nın sonunda oyunculara ve takımlara, onları oyunun farklı yönlerinde diğerlerinden ayıran birkaç ödül verilir.

Altı adet ödül vardır: