Survivor All Star 2024 Yasin Obuz kimdir ve Yasin Obuz Survivor All Star'a mı katılıyor gündeme geliyor. Survivor 2024 yarışmacı kadrosunda kimler olduğu merak ediliyor. TV8 kanalında yayınlanan Survivor yarışması yeni sezon yarışmacısı belli oldu. Peki, Yasin Obuz Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil oldu mu? Yasin Obuz Survivor'a mı katılıyor? Yasin Obuz kimdir, hangi yıllar yarıştı?

Survivor All Star 2024 Yasin Obuz kimdir ve Survivor 2024 yeni sezon yarışmacıları kimler merak ediliyor. Acun Ilıcalı, Survivor 2024 sezonunun yarışmacılarını açıklamaya devam ediyor. Yasin Obuz Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil oldu mu? Yasin Obuz Survivor'a mı katılıyor? Yasin Obuz kimdir, hangi yıllar yarıştı? Detaylar haberimizdedir…

SURVIVOR ALL STAR 2024 YASİN OBUZ KİMDİR?

TV8'de yayınlanan Survivor yarışması yeni sezonuna hazırlanıyor. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor All Star 2024 sezonunun yeni yarışmacısını duyurdu. Ilıcalı, Survivor 2024 kadrosuna Yasin Obuz'ın dahil olduğunu açıkladı.

Yayınladığı her dönemde adından söz ettiren Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can Turabi Çamkıran, Poyraz Yiğit, Nefise Karatay, Doğukan Manço ile Seda Ocak'ın ardından Yasin Obuz, Sahra Işık ve Gizem Memiç de kadroya dahil oldu.

YASİN OBUZ KİMDİR?

21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı. MasterChef 2019'da yarışan Yasin Obuz daha sonra Survivor 2020'ye de katılmıştır.

İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı.