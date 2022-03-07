Yasin Obuz elendi mi? Yasin Obuz diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı'nın sözleri dikkat çekti

Yasin Obuz elendi mi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Survivor Yasin Obuz'un TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümde yer almaması sonrası Survivor Yasin diskalifiye mi oldu, neden yok, elendi mi sorularının yanıtı araştırılıyor.

YASİN OBUZ ELENDİ Mİ?

Gönüllüler takımı yarışmacısı Survivor Yasin Obuz'un son videoda yer almaması dikkat çekmişti. Survivor 2022'nin önceki akşam ekranlara gelen bölümünde kampta Hikmet ile tartışan Yasin, "Acun Ilıcalı bana racon kesemez" dedi. Ada konseyinde yaşanan tartışma hakkında konuşan Acun Ilıcalı, Yasin'in sözlerine cevap vererek "Kralı gelse umurumda değil. İhraç sebebi yok ama bu senin bu hareketlerini çekeceğimiz anlamına gelmiyor. Seni buradan göndeririz" ifadelerini kullandı. Ancak diskalifiye olup olmadığı henüz bilinmiyor.

ILICALI: KURALLARI DİNLEMEZSEN SENİ BURADAN YOLLARIM

Acun Ilıcalı da ada konseyinde gönüllüler takımı yarışmacılarına söz hakkı vererek tartışmanın detaylarını öğrendi. Yasin'in "Acun Ilıcalı bana racon kesemez" sözü üzerine konuşan Acun Ilıcalı, "Ben prodüksiyonu temsil ediyorum. Özel hayatta ise kimseye ters konuşmadım. Bazı yarışmacılarla dışarıda da samimiydim. Ancak Yasin sen kendine düşmanlar yaratan, problem odaklı, ileri geri konuşan, ağzından çıkanı kulağı duymayan enteresan bir tipsin. 'Bana kimse racon kesemez, Acun Ilıcalı da gelse kesemez' diyorsun. O racon kesmeden ne kastediyorsun bilmiyorum. Ama buranın başı benim. Kurallara uymazsan seni buradan yollarım. Benim adımı konuya karıştıramazsın. İhraç edilmene ramak kalmış ama hala cüretle aynı adamla tartışabiliyorsun. Ekip adına konuşuyorum, ihraç sebebi yok ama bu senin bu hareketlerini çekeceğimiz anlamına gelmiyor. Eğer kurallara uymazsan kralı gelse, seni buradan göndeririz" dedi.

SURVIVOR YASİN KİMDİR?

21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı. MasterChef 2019'da yarışan Yasin Obuz daha sonra Survivor 2020'ye de katılmıştır.

İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı.

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