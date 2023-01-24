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Yasin Ekrem Serim kimdir? Yasin Ekrem Serim hangi görevlerde bulundu?

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Yasin Ekrem Serim kimdir? Yasin Ekrem Serim hangi görevlerde bulundu?

Dış siyasette önemli görevlerde bulunan Yasin Ekrem Serim vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Yasin Ekrem Serim kaç yaşında, nereli? Yasin Ekrem Serim hayatı ve biyografisi! Yasin Ekrem Serim kimdir?

Dışişlerinde yürüttüğü faaliyetlerle dikkatleri çeken Yasin Ekrem Serim hakkında araştırmalar yapılıyor. Yasin Ekrem Serim kimdir? Yasin Ekrem Serim kaç yaşında, nereli? Yasin Ekrem Serim hayatı ve biyografisi!

YASİN EKREM SERİM KİMDİR?

Doğum tarihi: 27 Mart 1986.

Doğum Yeri: İzmit, Kocaeli, Türkiye.

Medeni Durumu: Evli, 2 çocuk babası.

Bildiği yabancı diller: İngilizce.

Göreve başlama tarihi : 14 Ekim 2022.

Eğitim:

Lisans:

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Girne Amerikan Üniversitesi

Yüksek Lisans:

Uluslararası İşletme Yönetimi, University of Westminster

Sertifika Programları:

Müzakere ve İletişim Teknikleri Eğitim Programı, Harvard Üniversitesi

Güneydoğu Avrupa'da Liderlik Programı, Harvard Üniversitesi

Önceki Görevleri:

2020 – 14 Ekim 2022:Dışişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü

2018 – 2020:Dışişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü

2016 – 2018: Dışişleri Bakanı Başdanışmanı

2015 – 2016: Başbakan Yardımcısı Danışmanı, Başbakanlık

2014 – 2015: Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Özel Kalem Müdürü

2013 – 2014: Başbakanlık Müsteşarı Özel Kalem Müdürü

2010 – 2012: Danışman, Avrupa Birliği Bakanlığı

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