Yasin Ekrem Serim kimdir? Yasin Ekrem Serim hangi görevlerde bulundu?
Gündem Haberleri
Dış siyasette önemli görevlerde bulunan Yasin Ekrem Serim vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Yasin Ekrem Serim kaç yaşında, nereli? Yasin Ekrem Serim hayatı ve biyografisi! Yasin Ekrem Serim kimdir?
Dışişlerinde yürüttüğü faaliyetlerle dikkatleri çeken Yasin Ekrem Serim hakkında araştırmalar yapılıyor. Yasin Ekrem Serim kimdir? Yasin Ekrem Serim kaç yaşında, nereli? Yasin Ekrem Serim hayatı ve biyografisi!
YASİN EKREM SERİM KİMDİR?
Doğum tarihi: 27 Mart 1986.
Doğum Yeri: İzmit, Kocaeli, Türkiye.
Medeni Durumu: Evli, 2 çocuk babası.
Bildiği yabancı diller: İngilizce.
Göreve başlama tarihi : 14 Ekim 2022.
Eğitim:
Lisans:
Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Girne Amerikan Üniversitesi
Yüksek Lisans:
Uluslararası İşletme Yönetimi, University of Westminster
Sertifika Programları:
Müzakere ve İletişim Teknikleri Eğitim Programı, Harvard Üniversitesi
Güneydoğu Avrupa'da Liderlik Programı, Harvard Üniversitesi
Önceki Görevleri:
2020 – 14 Ekim 2022:Dışişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü
2018 – 2020:Dışişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü
2016 – 2018: Dışişleri Bakanı Başdanışmanı
2015 – 2016: Başbakan Yardımcısı Danışmanı, Başbakanlık
2014 – 2015: Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Özel Kalem Müdürü
2013 – 2014: Başbakanlık Müsteşarı Özel Kalem Müdürü
2010 – 2012: Danışman, Avrupa Birliği Bakanlığı