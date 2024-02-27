Yasin Dursun kimdir? HÜDA PAR Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Yasin Dursun kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Yasin Dursun kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Yasin Dursun kimdir? HÜDA PAR Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Yasin Dursun nereli? Detaylar haberimizdedir…

YASİN DURSUN KİMDİR?

Yasin Dursun, 1989 yılında Batman'da dünyaya geldi ve ilkokul ile ortaokul eğitimini burada tamamladı. İlerleyen yıllarda İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu ve eğitimine devam ederek Uludağ Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi dalında yüksek lisans yapma yolunda ilerledi. Sivil toplum faaliyetlerine olan ilgisiyle dikkat çeken Dursun, ENFA Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'nin kurucu başkanlığını üstlendi. HÜDA PAR Diyarbakır gençlik kollarında aktif siyasete atılan Dursun, daha sonra genel merkez gençlik kolları başkanlığı, genel idare kurulu üyeliği ve teşkilat başkan yardımcılığı gibi önemli görevlerde bulundu. Evli ve iki çocuk babası olan Dursun, hem profesyonel hem de kişisel hayatında aktif bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir.