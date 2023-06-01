Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Yasin Aktay hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Yasin Aktay'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Yasin Aktay kimdir? Yasin Aktay kaç yaşında, nereli? Yasin Aktay hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Yasin Aktay hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Yasin Aktay'ın hayatını araştırıyor. Peki, Yasin Aktay kimdir? Yasin Aktay kaç yaşında, nereli? Yasin Aktay hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

YASİN AKTAY KİMDİR?

Yasin Aktay (20 Şubat 1966, Siirt), Türk akademisyen ve yazar.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eski Dış İlişkilerden ve İnsan Haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. TBMM 25. ve 26. dönem AK Parti Siirt Milletvekilidir. AK Parti Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev yapmaktadır. Aktay ayrıca Adalet ve Demokrasi Vakfı'nın dört kurucusu arasında yer almaktadır.

Hayatı

20 Şubat 1966 tarihinde Siirt'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Siirt'te tamamladı. ODTÜ Sosyoloji bölümünden 1990'da lisans, 1993'te yüksek lisans ve 1997'de doktora dereceleri ile mezun oldu. 1999 yılında doçentlik ünvânını, 2005 yılında da profesör unvanını almaya hak kazandı. Yasin Aktay, 1992-2012 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji bölümünde Eylül 2012'den beri görev yapmaktadır. AK Parti'de 2014-2015 yılları arasında "Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı" ve 2016-2017 yılları arasında "İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü" olarak görev yaptı. 2006 yılından beri Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. Ankara merkezli Stratejik Düşünce Enstitüsü'nün onursal başkanıdır. TBMM'de "Parlamentolararası Birlik Türkiye Delegasyonu Başkanı" ve "Türkiye-Katar Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı" olarak görev aldı. Halen AK Parti Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev yapmaktadır.

Akademik kariyeri

1991'de Bryan S. Turner'dan yaptığı "Max Weber ve İslâm" isimli çevirisi kitap olarak yayımlanmıştır.

1992'de Selçuk Üniversitesi'nce sosyoloji bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

1993'te, Political and Intellectual Disputes on the Academisation of Religious Knowledge (Dini bilginin akademizasyonu üzerine siyâsî ve entelektüel tartışmalar) isimli tezi ile yüksek lisans programını bitirdi.

1997'de "Body, Text, Identity: The Islamist Discourse of Authenticity in Modern Turkey" (Beden, metin, kimlik: modern Türkiye'de İslâmi otantisite söylemleri) isimli doktora tezini yazarak bu programdan mezun olmuştur. 1999 Kasım ayında "Uygulamalı Sosyoloji" anabilim dalında "Doçent" unvanına sahip oldu. Akademik hayatı boyunca değişik dergilerde yüzden fazla yazısı İngilizce, Arapça dillerinde birçok makale ve çevirisi yayımlanmıştır.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)'nin 2001 yılı doktora sonrası yurt dışı araştırma bursunu kazanarak Nisan-Eylül 2001 tarihleri arasında ABD'nin Utah eyaletinde University of Utah bünyesinde Mormonların iş ahlakı ile Anadolu'da yeni gelişen burjuvazi sınıfının çalışma ahlakları arasında karşılaştırmalı bir çalışma yapmıştır. Bu çalışmanın birçok kısmı değişik dergilerde yayımlanmış, bu çalışmalar değişik konferanslarda sunulmuştur.

2003-2004 öğretim yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde University of Maine'de Libra Foundation'ın davetlisi olarak "Sosyal Sorunlar ve Sosyal Değişim" ile "Orta Doğu Sosyolojisi" başlıklı dersleri vermiştir. Türkiye'nin toplumsal yapısı, uygulamalı sosyolojinin yöntem sorunları, hermenötik, beden sosyolojisi, modern ve postmodern dünyada kimlik ve farklılık politikaları, toplumsal tarih, din ve İslâm sosyolojisi ve felsefesi gibi konular özel bir ilgi alanlarındandır.

1992-2000 yılları arasında Vadi Yayınları'nın genel yayın yönetmenliğini yapmıştır. 1991 yılından beri yayımlanmakta olan düşünce, siyaset ve sosyal bilimler dergisi Tezkire'nin genel yayın yönetmenliğini yapmaktadır. 2003 yılından beri yayımlanmakta olan Sivil Toplum Dergisi'nin eş-editörlüğünü yürütmektedir.

Ayrıca, Avrupa Günlüğü, Değerler Eğitimi Dergisi, İnsan Hakları Dergisi, Dinler Tarihi dergilerinin yayın kurulu üyeliğini yapmaktadır. 2005 yılından beri kurumlar sosyolojisi anabilim dalında profesör unvanına sahiptir. TÜBA Üyesidir.

2010 -2014 yılları arasında Stratejik Düşünce Enstitüsü'nün başkanlığını yürütmüştür. 2012 yılından itibaren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümünde Öğretim üyesidir. Eylül 2012'de AKP 4'üncü olağan kongresinde MKYK üyesi seçildi.

Kitapları

Önce Söz Vardı: Felsefe, İlahiyat ve Sosyolojide Hermenötik, Istanbul, 978-975-7726-33-3, Vadi Yayınları, 2020

İslam ve Sekülerleşmenin Kaynakları, 978-605-9835-22-0, Ankara, Tezkire Yayınları, 2017

İslam ve Solun Soykütüğü, Ankara, Tezkire Yayınları, 2016

Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, 6. Cilt-İslamcılık, Editör, 975-05-0253-1, 1112, İstanbul, İletişim Yayınları, 2004

Tarihbozumu: Tarih Sosyolojisi Denemeleri, 978-9944-105-21-7 İstanbul, Açılım Yayınları, 2010

Küreselleşme, Çokkültürlülük, Sahicilik, Sosyoloji Temrinleri-I 978-605-84824-8-7, Ankara, Tezkire Yayınları, 2015

Postmodern Kavşakta Din ve Sivil Toplum, Sosyoloji Temrinleri-II 978-605-9835-00-8, Ankara, Tezkire Yayınları, 2015