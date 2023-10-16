Yaser Arafat kimdir, kaç yaşında öldü? Eski Filistin Başkanı Yaser Arafat neyi kurdu?

Yaser Arafat, 24 Ağustos 1929 tarihinde Kahire'de doğan ve Filistinli bağımsızlık mücadelesinin önde gelen figürlerinden biri olan bir Filistinli siyasi liderdir. Peki, Yaser Arafat kimdir, Eski Filistin Başkanı Yaser Arafat neyi kurdu, kaç yaşında öldü? İşte detaylar…

Arafat, 1964 yılında Filistin Kurtuluş Örgütü'nü (FKÖ) kurarak Filistin'in bağımsızlığını savunmuş, 1969'da FKÖ'nün başkanı olmuş ve bu görevi 2004 yılına kadar sürdürmüştür. İsrail Hamas arasındaki gerilim sürerken vatandaşlar "Yaser Arafat kimdir, Eski Filistin Başkanı Yaser Arafat neyi kurdu, kaç yaşında öldü?" Sorularına cevap arıyor. İşte detaylar…

YASER ARAFAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Yaser Arafat, 4 Ağustos 1929 tarihinde Mısır'da doğdu. Kahire Üniversitesi'nde öğrenim gördü. Bu dönemde Filistinli Öğrenciler Birliği'nin lideri seçildi. Daha sonra bir süre Kuveyt'te inşaat mühendisliği yapan Arafat, 1958 yılında El Fetih'i kurdu. Örgütün, İsrail topraklarına düzenlediği vur-kaç eylemlerinde de bizzat yer aldı. 1967 Arap-İsrail Savaşı'nın ardından da Mısır heyetinin bir üyesi olarak Sovyetler Birliği'ne gitti.

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün başına geçmesi üzerine de Ürdün'de çalışmalarını sürdürdü. Ancak Filistin'li grupların disiplinsizliği ülkede karışıklıklara yol açtı. Bunun üzerine Arafat, örgütüyle birlikte Lübnan'a taşınmak zorunda kaldı. Fakat bu durum ülkede etnik dengeleri bozdu. Patlayan iç savaş, yıllarca sürdü ve İsrail, kargaşa içindeki Lübnan'ı işgal etti. Daha sonra 1988 yılında Filistin Devleti'nin kurulduğunu ilan eden Yaser, bir ay sonra İsrail'in, 'güvenlik içinde var olma hakkını tanıdıklarını' ve 'teröre karşı olduğunu' söyledi. Bu açıklamadan sonra Amerikan yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü'nü, Ortadoğu sorununun taraflarından biri olarak tanıdığını ilan etti.

Beyaz Saray'ın zoruyla da Ortadoğu barışı için görüşmeler başladı. Oslo'da varılan, Washington'da imzalanan anlaşmayla, İsrail Başbakanı İzak Rabin ile Filistin lideri Yaser Arafat, Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. Arafat, eskiden gizlice girdiği Gazze'ye, bu kez, Filistin yönetiminin başkanı olarak taşındı. Parkinson hastalığı ile de mücadele eden Yaser, 11 Kasım 2004 tarihinde Paris'te hayatını kaybetti.

Arafat, Oslo Anlaşmaları'nın imzalanmasında etkili olmuş, Nobel Barış Ödülü kazanmış, 1994'te Filistin Yönetimi'nin başkanı olmuş ve 2004'te ölümüne kadar bu görevde kalmıştır.

ESKI FİLİSTİN BAŞKANI YASER ARAFAT NEYİ KURDU?

Arafat, 1958 yılında El Fetih'i kurdu. Öte yandan Arafat, 1964 yılında Filistin Kurtuluş Örgütü'nü (FKÖ) kurarak Filistin'in bağımsızlığını savunmuş, 1969'da FKÖ'nün başkanı olmuş ve bu görevi 2004 yılına kadar sürdürmüştür.