Yasemin Yürük kimdir? Yasemin Yürük hayatı ve biyografisi! Yasemin Yürük kaç yaşında, nereli? - Haberler

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Yasemin Yürük merak konusu oldu. İşte Yasemin Yürük hakkında merak edilen Yasemin Yürük kimdir, Yasemin Yürük hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

YASEMİN YÜRÜK KİMDİR?

1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yasemin Yürük, Hepsi Grubu üyelerindendir.

Yasemin YürükLütfü Banat İlköğretim okulu ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet konservatuvarı Bale Bölümü'nde eğitimini sürdürmüştür.

Ünlü santçı son olarak İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nden mezun olmuştur

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