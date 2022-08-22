Yasemin Yılmaz, Doya Doya Moda isimli yarışma programının jüri üyeleri arasında yer alıyor. Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Peki, yarışmada Yasemin Yılmaz kimdir? Yasemin Yılmaz kaç yaşında, nereli? Yasemin Yılmaz hayatı ve biyografisi nedir?

Doya Doya Moda'nın yeni jüri üyesi olan Yasemin Yılmaz 27 yaşında. Peki, Yasemin Yılmaz kimdir? Yasemin Yılmaz kaç yaşında, nereli? Yasemin Yılmaz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

YASEMİN YILMAZ KİMDİR?

Doya Doya Moda'nın yeni jüri üyesi olan Yasemin Yılmaz 27 yaşında. Hem Türkiye hem de dünyada birçok defileye katıldı ve önemli isimlerle çalıştı. Tasarımlarıyla da adından söz ettirmeyi başardı. 2020 yılında yılın en iyi çıkış yapan moda tasarımcısı ödülünü aldı. Fashion Weeks'te koleksiyonları çok konuşuldu. İlk defilesiyle Oligark'ı salladı.

Yasemin Yılmaz'ın tasarımlarını taşıyan ünlü isimler arasında Gülşen de bulunuyor. Son olarak FashionTV'nin 25. yıl kutlamalarında görücüye çıkan kıyafetleriyle göz kamaştırdı. Güzel jüri üyesinin Bybabgal adında bir markası bulunuyor.