Yasemin Yazıcı kimdir? Yasemin Yazıcı hayatı ve biyografisi! Yasemin Yazıcı kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Yasemin Yazıcı merak konusu oldu. İşte Yasemin Yazıcı hakkında merak edilen Yasemin Yazıcı kimdir, Yasemin Yazıcı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

YASEMİN YAZICI KİMDİR?

Doğum tarihi: 8 Eylül 1997 24 yaşında İstanbul Boy: 1,65 m 8 Eylül 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2018 yılında Londra Ekonomi Okulu Sosyal Antropoloji Bölümünü tamamladı. Dans ve vokal eğitimi aldı. Dialog ve Pera Güzel Sanatlar okullarında diksiyon ve oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk eğitimine London Academy of Music and Dramatic Art'ta devam etmektedir. İlk oyunculuk deneyimini 2021 yılında FOX'ta yayımlanan Son Yaz isimli dizide "Naz" rolüyle yaşadı. Ayrıca Kral Oidipus, Antigone, Bir Yaz Gecesi Rüyası, Lysistrata, Faust, Hugo Sistemi ve Ayrılma gibi birçok tiyatro oyunlarında oynadı.

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