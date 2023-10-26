Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Yasemin Yazıcı hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Yasemin Yazıcı'nın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Yasemin Yazıcı kimdir? Kaç yaşında, ne iş yapıyor? Yasemin Yazıcı'nın İnstagram hesabı nedir?

Yasemin Yazıcı kimdir? Kaç yaşında, ne iş yapıyor? Yasemin Yazıcı'nın İnstagram hesabı nedir?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Yasemin Yazıcıhakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Yasemin Yazıcı'nın hayatını araştırıyor. Peki, Yasemin Yazıcı kimdir? Kaç yaşında, ne iş yapıyor? Yasemin Yazıcı'nın İnstagram hesabı nedir? Detaylar haberimizde.

YASEMİN YAZICI KİMDİR?

Yasemin Yazıcı (d. 8 Eylül 1997, İstanbul), Türk dizi ve tiyatro oyuncusu. 8 Eylül 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2018 yılında Londra Ekonomi Okulu Sosyal Antropoloji bölümünü tamamladı. Dans ve vokal eğitimi aldı. Dialog ve Pera Güzel Sanatlar okullarında diksiyon ve oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk eğitimine London Academy of Music and Dramatic Art'ta devam etmektedir.

Yasemin Yazıcı

İlk oyunculuk tecrübesini 2021 yılında FOX'ta yayımlanan Son Yaz isimli dizide "Naz Yaman" rolüyle yaşadı. Ayrıca Kral Oidipus, Antigone, Bir Yaz Gecesi Rüyası, Lysistrata, Faust, Hugo Sistemi ve Ayrılma gibi tiyatro oyunları'nda oynadı.

Kişisel hayatı

Yasemin Yazıcı, kendisi gibi oyuncu olan Onur Tuna ile aşk yaşadığını ilan etti. Çift, birlikteliklerini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Onur Tuna ile Yasemin Yazıcı

YASEMİN YAZICI'NIN İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Yazıcı, İnstagram'da "@yaseminyaziciy" kullanıcı adıyla yer alıyor.