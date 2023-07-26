Yasemin Şefkatli hamile mi? Yasemin Şefkatli kiminle evli? merak ediliyor. İdo Tatlıses, 2021 yılında sevgilisi Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz günlerde Yasemin Şefkatli'nin hamile olduğu haberleri yayılmış ancak çiftten konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmemişti. Peki, Yasemin Şefkatli hamile mi? Yasemin Şefkatli kiminle evli?

YASEMİN ŞEFKATLİ HAMİLE Mİ?

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikiz bebek bekliyor. Müjdeyi 10'uncu kez dede olmak için gün sayan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses verdi. İbrahim Tatlıses bugün Beyaz Tv'de yayınlanan Beyaz Magazin programında açıklama yaptı. Tatlıses, gelinin Yasemin'in hamileliğiyle ilgili müjdeli yeni bir haber verdi. İkiz torun sahibi olacak olan Tatlıses sevincini şu sözlerle dile getirdi; "Yasemin, ikiz bebek bekliyor, bebeklerden biri kendisini saklamış ve iki gün önce kendisini gösterdi. Yasemin, 2,5 aylık hamile, cinsiyetleri henüz belli değil. Derya Tuna haberi öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu, çok mutluyuz"

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli

İbrahim Tatlıses bugün Beyaz Tv'de yayınlanan Beyaz Magazin programında açıklama yaptı. Tatlıses, gelinin Yasemin'in hamileliğiyle ilgili müjdeli yeni bir haber verdi. İkiz torun sahibi olacak olan Tatlıses sevincini şu sözlerle dile getirdi; "Yasemin, ikiz bebek bekliyor, bebeklerden biri kendisini saklamış ve iki gün önce kendisini gösterdi. Yasemin, 2,5 aylık hamile, cinsiyetleri henüz belli değil. Derya Tuna haberi öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu, çok mutluyuz"