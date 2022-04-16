Afara programı konuklarından Yasemin Sakallıoğlu kimdir merak ediliyor. Peki, Yasemin Sakallıoğlu kimdir? Afara program konuğu Yasemin Sakallıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Detaylar yazımızda...

YASEMİN SAKALLIOĞLU KİMDİR?

Yasemin Sakallıoğlu, 1988'de İstanbul'da doğdu. 6 yaşına kadar Rize'de yaşadı. Sonra İstanbul'a geldi.

Liseden eğitiminden sonra bankacılık yapmaya başladı. Daha sonra konservatuara girdi. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı.

Sosyal medyada çektiği komik videolarla bir fenomen haline gelen sanatçı, Yapımcıların dikkatini çeken Yasemin Sakallıoğlu, 2015 yılında yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil oldu. Şahan Gökbakar önderliğinde Zenga isminde ilk sinema filmini çeken Yasemin Sakallıoğlu, 11 Mart 2021 tarihinde evlendi.