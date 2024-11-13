Üye Girişi
Haberler

Yasemin Gündoğan kim? Almanya Yasemin Gündoğan olayı nedir?

Yasemin Gündoğan kim? Almanya Yasemin Gündoğan olayı nedir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Bremen şehrinde yaklaşık 8.2 milyon Euro'luk büyük bir soygunun baş şüphelisi olan Yasemin Gündoğan, ülkenin gündemine oturdu. Peki, Yasemin Gündoğan kim? Almanya Yasemin Gündoğan olayı nedir?

Almanya'da 8,2 milyon euroluk soygunun baş şüphelisi Yasemin Gündoğan Bremen'deki ilk duruşmada sürpriz itiraflarda bulundu. Peki, Yasemin Gündoğan kim? Almanya Yasemin Gündoğan olayı nedir?

ALMANYA YASEMİN GÜNDOĞAN OLAYI NEDİR?

Almanya'da çalıştı para nakliyat şirketinde 8 milyon 200 bin euroyu (bugünün kuruyla yaklaşık 299 milyon TL) çaldığı gerekçesiyle Bremen Eyalet Mahkemesi'nde on yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaya başlanan Türk kökenli Alman vatandaşı Yasemin Gündoğan ilk duruşmasına çıktı.

Bild gazetesi ise Yasemin Gündoğanduruşmadaki 'tavırları ve rahatlığını' eleştirerek şüpheli için 'arsızca tavırlar sergiledi' yorumunu yaptı. Gazete ayrıca Yasemin Gündoğan duruşmaya bin Euro (yaklaşık 36 bin 400 TL) değerinde bir paltoyla geldiğini belirterek 'çalıntı paralarla lüks içinde yaşadığını' söyledi.

Alman basınında, Yasemin'in duruşma sırasında rahat tavırları dikkat çekti. Bild gazetesi Gündoğan'ın "arsızca tavırlar sergilediğini" ve çok pahalı bir kabanla duruşmaya geldiğini vurguladı.

Fakat Yasemin, soyduğu paralarla lüks bir hayat sürmediğini savunarak zor bir hayat sürdüğünü ifade etti. "Kaçak hayatı zor, parasız yaşamak daha da zor" dedi ve İstanbul'da yaşamaya çalışırken yaşadığı zorluklardan bahsetti.

YASEMİN GÜNDOĞAN HAKKINDA

Yasemin Gündoğan, Almanya'nın Bremen şehrinde gerçekleşen 8.2 milyon Euro'luk soygunla tanınan bir isim oldu. 2021 yılında nakit taşıma şirketinde çalışan Gündoğan, büyük bir soygun gerçekleştirerek milyonlarca Euro'yu çaldı ve kayıplara karıştı.

Çalınan paraları gizlice dışarıya çıkaran Yasemin, paraları güvenlik kasalarına koymak yerine kağıt bir konteynere yerleştirip minibüse binerek kaçtığı belirtildi.

Yaşanan olay Almanya'da büyük yankı uyandırırken Yasemin Gündoğan'ın izini kaybettirmesi, soruşturmayıkarmaşık hale getirdi. Yasemin'in kaçışından sonra Türkiye'ye giderek burada iki yıl boyunca izini kaybettirdiği öğrenildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser skandalına ilişkin inceleme başlatıldı

Ankara Büyükşehir'in konser skandalına inceleme

 Antalya'da ölü bulunan kardeşlerle ilgili korkunç şüphe

Antalya'da ölü bulunan kardeşlerle ilgili korkunç şüphe

 Seçil Erzan'dan duruşma öncesi mahkeme başkanına mektup: Arda Turan'ı suçladı, tahliyesini istedi

Seçil Erzan'dan duruşma öncesi mahkeme başkanına mektup
5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti

5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Muhammed Salah Galatasaray'a gelecek mi? Batshuayi'yi dolandırıldı mı? Çarşamba günü hangi diziler var? 13 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler! BUGÜN MAÇ YOK MU? 13 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Galatasaray Wolfsburg maçı hangi kanalda? Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman, hangi kanalda? Yasemin Gündoğan kim? Almanya Yasemin Gündoğan olayı nedir? Hakan Keleş kimdir? Hakan Keleş hangi takımları çalıştırdı? Till Lindemann İstanbul konseri ne zaman, nerede? Rammstein konseri ne zaman? Sahipsizler Melis kimdir? Sahipsizler Yusuf kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.