Almanya'da 8,2 milyon euroluk soygunun baş şüphelisi Yasemin Gündoğan Bremen'deki ilk duruşmada sürpriz itiraflarda bulundu. Peki, Yasemin Gündoğan kim? Almanya Yasemin Gündoğan olayı nedir?

ALMANYA YASEMİN GÜNDOĞAN OLAYI NEDİR?

Almanya'da çalıştı para nakliyat şirketinde 8 milyon 200 bin euroyu (bugünün kuruyla yaklaşık 299 milyon TL) çaldığı gerekçesiyle Bremen Eyalet Mahkemesi'nde on yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaya başlanan Türk kökenli Alman vatandaşı Yasemin Gündoğan ilk duruşmasına çıktı.

Bild gazetesi ise Yasemin Gündoğanduruşmadaki 'tavırları ve rahatlığını' eleştirerek şüpheli için 'arsızca tavırlar sergiledi' yorumunu yaptı. Gazete ayrıca Yasemin Gündoğan duruşmaya bin Euro (yaklaşık 36 bin 400 TL) değerinde bir paltoyla geldiğini belirterek 'çalıntı paralarla lüks içinde yaşadığını' söyledi.

Alman basınında, Yasemin'in duruşma sırasında rahat tavırları dikkat çekti. Bild gazetesi Gündoğan'ın "arsızca tavırlar sergilediğini" ve çok pahalı bir kabanla duruşmaya geldiğini vurguladı.

Fakat Yasemin, soyduğu paralarla lüks bir hayat sürmediğini savunarak zor bir hayat sürdüğünü ifade etti. "Kaçak hayatı zor, parasız yaşamak daha da zor" dedi ve İstanbul'da yaşamaya çalışırken yaşadığı zorluklardan bahsetti.

YASEMİN GÜNDOĞAN HAKKINDA

Yasemin Gündoğan, Almanya'nın Bremen şehrinde gerçekleşen 8.2 milyon Euro'luk soygunla tanınan bir isim oldu. 2021 yılında nakit taşıma şirketinde çalışan Gündoğan, büyük bir soygun gerçekleştirerek milyonlarca Euro'yu çaldı ve kayıplara karıştı.

Çalınan paraları gizlice dışarıya çıkaran Yasemin, paraları güvenlik kasalarına koymak yerine kağıt bir konteynere yerleştirip minibüse binerek kaçtığı belirtildi.

Yaşanan olay Almanya'da büyük yankı uyandırırken Yasemin Gündoğan'ın izini kaybettirmesi, soruşturmayıkarmaşık hale getirdi. Yasemin'in kaçışından sonra Türkiye'ye giderek burada iki yıl boyunca izini kaybettirdiği öğrenildi.