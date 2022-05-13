Yasemin Çonka kimdir? Yasemin Çonka hayatı ve biyografisi! Yasemin Çonka kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Yasemin Çonka merak konusu oldu. İşte Yasemin Çonka hakkında merak edilen Yasemin Çonka kimdir, Yasemin Çonka hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

YASEMİN ÇONKA KİMDİR?

Doğum tarihi: 18 Şubat 1972 50 yaşında İstanbul 1993 yılında, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bolümünden mezun olmuştur. Birçok dizi ve filmde rol almıştır. Radyo Sport'ta spikerlik yapmaya başladı. Radyo Fener'in müdürlüğünü yaptı. Evlendi ve Amerika'ya gitti, iki buçuk yıl orada kaldı. 1996-1998 yılları arasında Amerika California'da Monterey Peninsula College, Monterey-California, English Language'de okudu. 1998 - 2001 yılları arasında yayınlanan ve başrollerinde Türkan Şoray ve Şener Şen gibi ünlü oyuncuların yer aldığı "İkinci Bahar" adlı dizide oynadı. Yasemin Çonka evli olup, Sarp Çonka isminde bir oğlu vardır. 2012 yılında başlayan Seksenler dizisinde Nazlı karakterini canlandırırken Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Serhat Kılıç, İlker Ayrık ve Ayşe Tolga ile başrolde oynadı. 2021'de Aşkın Tarifi dizisinde Kadir Doğulu, Serra Arıtürk, Alper Saldıran ve Cem Davran ile başrolü paylaşmıştır. Rol aldığı tiyatro oyunları 1990-1993 – "Bedava mı Sandın?" Bakırköy Municipality Theatre 1993-1996 – "Ferhat" State Theatre 2000-2001 – "Herkesin Gözü Önünde" Sadri Alışık Theatre 2016-2017 – "Kadınlar, Filler ve Saireler"

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