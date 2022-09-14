Oyuncu Yasemin Kay Allen kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Yasemin Kay Allen kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Yasemin Kay Allen kimdir? Yasemin Kay Allen kaç yaşında, nereli?

Yasemin Kay Allen 1989 yılında Londra'da dünyaya geldi. İngiliz-Türk vatandaşı olan Suna Yıldızoğlu'nun kızı Yasemin Kay Allen kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Yasemin Allen kimdir? Yasemin Kay Allen kaç yaşında, nereli? Yasemin Kay Allen biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

YASEMİN ALLEN KİMDİR?

Yasemin Kay Allen, 10 Temmuz 1989'da, İngiliz Dudley Allen ile İngiliz-Türk vatandaşı oyuncu ve şarkıcı Suna Yıldızoğlu'nun (Sonja Eady) kızı olarak Londra'da doğdu. Kaan adında bir erkek kardeşi vardır. Annesi Sonja Eady 1974'te Türk oyuncu Kayhan Yıldızoğlu ile ilk evliliğinden sonra Suna Yıldızoğlu olarak bilinmektedir ve ardından bu evlilikTürk vatandaşlığını kazanmıştır. Annesinin Türk vatandaşlığını alması sayesinde, Yasemin, etnik olarak Türk olmamasına rağmen Türkiye-İngiltere çifte vatandaşıdır. Yasemin Allen, %50 İngiliz ve %25 Avustralya kökenli olduğunu belirtmiştir.

Yasemin Allen, üç aylıkken ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. İlköğrenimini burada tamamladıktan sonra 11 yaşında annesiyle birlikte Avustralya'ya yerleşti. Lise yıllarında sinema televizyon, drama, resim ve Japonca dersleri aldı ve kısa filmler çekti. Queensland Üniversitesi'nin sinema televizyon bölümünden burs kazandı. On sekiz yaşında Türkiye'ye dönüp Müjdat Gezen Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

Allen, 2008'de L'Oréal'in yeni yüz yarışmasında finalist oldu. Aynı yıl annesinin de yer aldığı Elif dizisinde başrol oynadı. 2010'da Kavak Yelleri dizisinde Elena, Yerden Yüksek dizisinde ise Juliette karakterlerini canlandırdı. 2011'de Hayat Devam Ediyor dizisinde Pelin Akça rolünü üstlendi. 2013'te "Merhamet" dizisinde Irmak Tunalı karakterini canlandırdı. Aynı yıl N11.com adlı alışveriş sitesinin reklam yüzü oldu.

Allen, Özcan Deniz'in yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı Su ve Ateş filminde canlandırdığı Yağmur karakteriyle sinemaya adım attı. 2014'te Defne Sultan rolüyle Muhteşem Yüzyıl dizisinin kadrosuna katıldı. 2014 yılının Kasım ayında başlayan Şeref Meselesi dizisinin başrollerinden biri olan Sibel karakterini canlandırmıştır. 2019-2020 yılları arasında ABD-İngiltere ortak yapımı olan ve 53 ülkede yayınlanan Strike Back dizisinde Rus ajanı Katrina Zarkova karakteriyle başrolde yer almıştır.