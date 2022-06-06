Yasemin Allen kimdir? Yasemin Allen hayatı ve biyografisi! Yasemin Kay Allen kaç yaşında, nereli? - Haberler

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Yasemin Kay Allen merak konusu oldu. İşte Yasemin Kay Allen hakkında merak edilen Yasemin Kay Allen kimdir, Yasemin Kay Allen hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

YASEMİN KAY ALLEN KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Temmuz 1989 (32 yaşında) Londra, Birleşik Krallık Boy: 1,75 m Yasemin Kay Allen, 10 Temmuz 1989'da, İngiliz Dudley Allen ile İngiliz-Türk vatandaşı oyuncu ve şarkıcı Suna Yıldızoğlu'nun kızı olarak Londra'da doğdu. Kaan adında bir erkek kardeşi vardır. Üç aylıkken ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. İlköğrenimini burada tamamladıktan sonra 11 yaşında annesiyle birlikte Avustralya'ya yerleşti. Lise yıllarında sinema televizyon, drama, resim ve Japonca dersleri aldı ve kısa filmler çekti. Queensland Üniversitesi'nin sinema televizyon bölümünden burs kazandı. On sekiz yaşında Türkiye'ye dönüp Müjdat Gezen Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

Haberler.com - Gündem