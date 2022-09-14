Serbest stil güreşçi olan Yasemin Adar Yiğit'in kim olduğu merak ediliyor. Türkiye Milli Takımı için mücadele eden Yasemin Adar Yiğit'in başarıları ve kariyeri araştırılıyor. Peki, Yasemin Adar Yiğit kimdir? Yasemin Adar Yiğit kaç yaşında, nereli? Yasemin Adar Yiğit boyu ve kilosu kaç? Yasemin Adar Yiğit hayatı ve biyografisi!

Türkiye Milli Takımı'nda yer alan sporcu Yasemin Adar Yiğit, izleyenleri kendisine hayran bırakıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adına müsabakalara katılan sporcu, Türkiye Milli Takımı adına da müsabakalara katılıyor. Merakla araştırılan isim olan Yasemin Adar Yiğit kimdir? Yasemin Adar Yiğit kaç yaşında, nereli? Yasemin Adar Yiğit boyu ve kilosu kaç? Yasemin Adar Yiğit hayatı ve biyografisi!

YASEMİN ADAR YİĞİT KİMDİR?

Yasemin Adar Yiğit, 6 Aralık 1991 yılında Balıkesir'de doğan Türk güreşçi ve eski gülle atmacıdır. Serbest stil 76 kiloda mücadele eden sporcu, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir. 2017 yılında dünya şampiyonu, 2016-2019 döneminde ise üst üste dört kez Avrupa şampiyonu olmuştur. 1991 yılında Balıkesir'in Çiçekpınar köyünde doğdu. Babası Naim Adar, annesi Ayşegül Adar'dır. Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi'nde öğrenci iken hentbol oynadı; lise son sınıf öğrencisi iken atletizm takımına girdi. Gülle atma Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye dördüncüsü oldu. 2011'de Balıkesir Gençlik Spor Kulubünde profesyonel güreşe başladı.

Temel güreş eğitimini antrenörler Kemal Kurt ile Aslan Seyhanlı'dan aldı. Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda öğrenim gördü. Mezuniyetinin ardından Niğde'nin Kiledere kasabasında Şehit Bülent Tunçbilek Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yaptı. Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu'nda yüksek lisans öğrenimine başladı. Güreş kariyerini Edirne Trakya Birlik Spor Kulübü'nde sürdürdü. 26 Eylül 2021 tarihinde Erdem Yiğit ile evlendi.

YASEMİN ADAR YİĞİT KARİYERİ

Mersin'deki 2013 Akdeniz Oyunları'nda 72 kg kategorisinde altın madalya kazanarak ilk uluslararası başarısını elde etti. Letonya'nın Riga kentinde gerçekleşen 2016 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 75 kilo finalinde rakibi Rus Alena Starodubtseva'yı 7-0 yenerek altın madalya kazandı. Adar böylece Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi oldu. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları Türkiye'yi temsil etti; ikinci turda elendi. Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen 2017 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 75 kiloda altın madalya kazanarak ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 75 kiloda altın madalya kazandı. Final maçında 4-2 gerideyken 2 puan kazandı; Beyaz Rus rakip antrenörünün itirazının reddedilmesiyle 1 puan daha almış ve maçı 5-4 galip tamamlamıştı. Böylece, Türkiye'nin dünya şampiyonu olan ilk kadın güreşçisi oldu. Dünya Güreş Birliği başkanından izin alarak bu maçtan sonra elinde çiçek ve yüzükle mindere çıkıp evlilik teklifi yapan güreş takımı antrenörü Erdem Yiğit ile nişanlandı. 018 yılında ENKA Spora transfer olan sporcu Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen 2018 Avrupa Şampiyonası'nda 76 kiloda altın madalya, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 2018 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda gümüş madalya aldı. 2018 Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarı finalde dizi sakat olan rakibi Macar güreşçi Zsanett Nemeth'in sakat dizine hiç hamle yapmadığını ve zarar vermekten kaçındığını belirten Dünya Fair Play Konseyi (CIFP) tarafından Dünya Fair Play Özel Diploması ile ödüllendirildi. 2018 yılında Mustafa V. Koç Spor Ödülü'ne layık görüldü. Ödülünü, Olimpiyat tarihinin altın madalya kazanan ilk Müslüman kadın atleti Neval el Mutavekil'in de katıldığı törenle aldı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen 2019 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, şampiyon olan Adar, böylece Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 4. kez altın madalya kazanmıştır. Adar, İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda gümüş madalya kazandı. Yasemin Adar, 2020 Yaz Olimpiyatları'nda serbest stil 76 kilodaki bronz madalya mücadelesinde Kırgız Aiperi Medet Kyzy'i tuşla yenerek, kadınlarda Türkiye'ye güreşte ilk madalyayı getiren sporcu olarak tarihe geçti. Yasemin Adar, son 16 turunda Brezilyalı Aline Silva'yı 6-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde ABD'li Adelina Maria Gray'e yenildi. Yasemin Adar, Gray'in akşam seasındaki müsabakalarda Kırgız rakibini yenerek finale çıkmasıyla repesaj hakkı elde etti. Repesaj maçında Tunuslu Zaineb Sghaier ile karşılaşan Adar, rakibini bir dakika 21 saniyede tuş etti. Yasemin Adar ise repesajdan gelerek Kırgız Aiperi Medet Kyzy ile bronz madalya maçına çıktı. Adar, rakibini 24 saniyede tuşla yenerek madalyaya uzandı. Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar serbest stilde 76 kg'da finalinde Estonyalı rakibi Epp Mäe'yi 3-1 yenerek altın madalyayı kazandı ve kariyerinin 5. Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Çeyrek finalde Bulgar Mariya Oryashkova'yı 10-0, yarı finalde Macar Bernadett Nagy'ı 2-0 öndeyken tuşla yenerek finale çıkmıştı. Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda kadınlar serbest stilde 76 kg'da final müsabakasında İtalyan Enrica Rinaldi'yi 10-0 teknik üstünlükle yenerek altın madalya kazandı. Yasemin Adar Yiğit, çeyrek finalde Mısırlı Samar Amir'i ve yarı finalde de İspanyol Carla Lera Celda'yı 10-o'lık skorlarla yenerek finale yükselmişti.