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YAŞAYAN FOSİL - Hangisi, yüz milyonlarca yıl önceki fosillerine çok benzediği için "yaşayan fosil" olarak da adlandırılanlardan biridir?

YAŞAYAN FOSİL - Hangisi, yüz milyonlarca yıl önceki fosillerine çok benzediği için
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangisi, yüz milyonlarca yıl önceki fosillerine çok benzediği için "yaşayan fosil" olarak da adlandırılanlardan biridir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangisi, yüz milyonlarca yıl önceki fosillerine çok benzediği için "yaşayan fosil" olarak da adlandırılanlardan biridir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi, yüz milyonlarca yıl önceki fosillerine çok benzediği için "yaşayan fosil" olarak da adlandırılanlardan biridir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ, YÜZ MİLYONLARCA YIL ÖNCEKİ FOSİLLERİNE ÇOK BENZEDİĞİ İÇİN "YAŞAYAN FOSİL" OLARAK DA ADLANDIRILANLARDAN BİRİDİR?

A: Köpek balıkları

B: Filler

C: Balinalar

D: Zürafalar

Cevap :

YAŞAYAN FOSİL - Hangisi, yüz milyonlarca yıl önceki fosillerine çok benzediği için 'yaşayan fosil' olarak da adlandırılanlardan biridir?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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