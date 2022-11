Yaşayan En Seksi Erkek kim? Chris Evans kimdir?

Dünyaca ünlü yıldız oyuncuKaptan Amerika'ya hayat veren ABD'li oyuncu Chris Evans, bu yıl People dergisi tarafından "Yaşayan En Seksi Erkek" seçildi" Peki ,Chris Evans kimdir? Detaylar haberimizde...

YILIN EN SEKSİ ERKEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

People dergisinin seçim sonucu, Stephen Colbert'in gece şovunda ve derginin web sitesinde açıklandı. Neredeyse on yıldır Marvel'in genişleyen süper kahraman filmlerinde Kaptan Amerika'yı oynayan Evans, unvanı bir başka "Avenger" olan Paul Rudd'dan aldı.

CHRIS EVANS KİMDİR?

Evans'ın ilk film rolü 2000'lerde "The New Comers" oldu. 2005 ve 2007'de vizyona giren iki "Fantastic Four" filminde süper kahraman Johnny Storm'u canlandırdı. Ancak 2011'de "Captain America: The First Avenger" ile büyük bir üne kavuştu. O zamandan beri, 10 Marvel filminde sağlıklı süper kahramanı oynadı ve 2019'da "Avengers: Endgame"de evreni kurtardıktan sonra kalkanını bıraktı.

Evans, Pixar'ın "Işıkyılı" filmindeki Buzz Işıkyılı karakterini seslendiren ve Nextflix'in "The Grey Man" filminde Reynolds'ı öldürmeye çalışan sadist bir suikastçıyı canlandırarak oldukça güçlü bir yıldız haline geldi. Boston'da doğup büyüyen aktör, 2020'de kurucu ortağı olduğu sivil katılım sitesi "A Starting Point" ile olan ilişkisini de sürdürüyor.

NBC'nin haberine göre, önceki "yaşayan en seksi erkek" unvanına sahip Paul Rudd, Ryan Reynolds ve Chris Hemsworth gibi isimler var. Marvel filmlerinde Thor'u oynayan Hemsworth, ilk kez 1985'te Mel Gibson'a verilen People's yıllık onurunu kazanan ilk Avenger olmuştu. Geçmişte bu unvanı alan isimler arasında John Legend, Dwayne Johnson, Idris Elba, Adam Levine, Richard Gere, Channing Tatum ve David Beckham yer alıyor.