Yaşar Üniversitesi yeni Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller kimdir?

15 Eylül Cuma günü yayınlanan Resmi Gazete ile çeşitli üniversitelere rektörler atandı. Yaşar Üniversitesi rektörü de bu karar ile belirlendi. Peki, Yaşar Üniversitesi yeni Rektörü Levent Kandiller kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugün yayınlanan Resmi Gazete'de Yaşar Üniversitesi yeni rektörü açıklandı. Peki, Yaşar Üniversitesi yeni Rektörü Levent Kandiller kimdir?

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ YENİ REKTÖRÜ RROF. DR. LEVENT KANDİLLER KİMDİR?

Prof.Dr. Levent Kandiller – Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü – Vekil Rektör O.D.T.Ü. Endüstri Mühendisliği'nde 1986da Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde 1989 yılına Yüksek Lisans ve 1994 yılında Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Rutgers Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak 1995-1997 yıllarında başladığı akademik görevine, O.D.T.Ü.de 1997 yılında Y.Doç, ve 1999 yılında Doçent unvanı ile devam etmiştir. 2007 yılında Çankaya Üniversitesi'nde Profesörlüğe ve Mühendislik Mimarlık Fakültesi dekanlığına atanmıştır. 2012 yılında Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, 2015-2023 yılları arasında Rektör yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Ağustos 2023 tarihinden itibaren Vekil Rektör olarak görevine devam etmektedir.