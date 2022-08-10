Yaşar Üniversitesi taban puanları 2022 yılında da her sene olduğu gibi değişmekte. Yaşar Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce Yaşar Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor. İşte, Yaşar Üniversitesi taban puanları....

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Yaşar Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları, yerleşme ve kayıt istatistiklerinin yanı sıra yerleşenler hakkında bilgiler YÖK'ün sitesinde yer almaktadır.

Yaşar Üniversitesi bölümleri taban puanları için tıklayınız.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)

Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) (İşletme Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce-Fransızca) (UOLP-ECAM-Lyon) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce-Fransızca) (UOLP-ECAM-Lyon) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım (Ücretli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) (İletişim Fakültesi)

Hukuk (%25 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli))

Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))

Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fakültesi (Ücretli))

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) (Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Mimarlık Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Ücretli) (İşletme Fakültesi)

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) (İşletme Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (Mimarlık Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) (İletişim Fakültesi)

Tarım Ekonomisi (İngilizce) (Burslu) (Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi)

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi)

Turizm Rehberliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Turizm Rehberliği (İngilizce) (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Turizm Rehberliği (İngilizce) (Ücretli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli) (İşletme Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)(Mühendislik Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) (İletişim Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Yaşar Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

Vizyon

"Geleceği Tasarlayan ve Dönüştüren bir Dünya Üniversitesi"

Misyon

"Nitelikli eğitim ve araştırma ile sürdürülebilir değer yaratmak ve geleceğe yön veren yenilikçi bireyler yetiştirerek topluma katkıda bulunmak"