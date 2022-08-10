Yaşar Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Yaşar Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor.

Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. Yaşar Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Yaşar Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

Yaşar Üniversitesi, 2001'de İzmir'de Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı tarafından kurulan bir vakıf üniversitesi. 2002-2003 akademik yılında eğitime başladı.

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