Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. Yaşar Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır.

Üniversite kulüpleri tercihlerde önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. Yaşar Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır. İşte, Yaşar Üniversitesi öğrenci toplulukları...

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Yaşar Üniversitesi öğrenci toplulukları ve kuruluş tarihleri şu şekildedir:

ANİMASYON ve OYUN TASARIMI TOPLULUĞU

BASKETBOL TOPLULUĞU

BAYRAK FOOTBALL TOPLULUĞU

BİLİM KURGU ve FANTEZİ TOPLULUĞU

CAPOEIRA TOPLULUĞU

ÇEVİRİ TOPLULUĞU

DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI TOPLULUĞU

DANS TOPLULUĞU

DENİZCİLİK TOPLULUĞU

EDEBİYAT TOPLULUĞU

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ TOPLULUĞU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YÖNETİMİ TOPLULUĞU

ENGELSİZ YAŞAM TOPLULUĞU

ERASMUS STUDENT NETWORK TOPLULUĞU

FİLM YAPIM ve ELEŞTİRİ TOPLULUĞU

GASTRONOMİ TOPLULUĞU

GIDA VE TARIM TOPLULUĞU

GİRİŞİMCİLİK TOPLULUĞU

HALK OYUNLARI TOPLULUĞU

HAYVANLARI KORUMA TOPLULUĞU

HUKUK TOPLULUĞU

IEEE (MÜHENDİSLİK) TOPLULUĞU

İLETİŞİM TOPLULUĞU

LOJİSTİK TOPLULUĞU

MİMARLIK VE TASARIM TOPLULUĞU

MÜNAZARA TOPLULUĞU

MÜZİK TOPLULUĞU

OKÇULUK TOPLULUĞU

PSİKOLOJİ TOPLULUĞU

ROCK TOPLULUĞU

SATRANÇ TOPLULUĞU

SAVUNMA SANATLARI TOPLULUĞU

SOSYAL SORUMLULUK TOPLULUĞU

SUALTI TOPLULUĞU

TİYATRO TOPLULUĞU

ULUSLARARASI İLİŞKİLER TOPLULUĞU

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS TOPLULUĞU

VEGAN TOPLULUĞU

YELKEN TOPLULUĞU

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ