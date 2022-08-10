Yaşar Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri
Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. Yaşar Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır.
Üniversite kulüpleri tercihlerde önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. Yaşar Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır. İşte, Yaşar Üniversitesi öğrenci toplulukları...
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
Yaşar Üniversitesi öğrenci toplulukları ve kuruluş tarihleri şu şekildedir:
- ANİMASYON ve OYUN TASARIMI TOPLULUĞU
- BASKETBOL TOPLULUĞU
- BAYRAK FOOTBALL TOPLULUĞU
- BİLİM KURGU ve FANTEZİ TOPLULUĞU
- CAPOEIRA TOPLULUĞU
- ÇEVİRİ TOPLULUĞU
- DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI TOPLULUĞU
- DANS TOPLULUĞU
- DENİZCİLİK TOPLULUĞU
- EDEBİYAT TOPLULUĞU
- ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ TOPLULUĞU
- ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YÖNETİMİ TOPLULUĞU
- ENGELSİZ YAŞAM TOPLULUĞU
- ERASMUS STUDENT NETWORK TOPLULUĞU
- FİLM YAPIM ve ELEŞTİRİ TOPLULUĞU
- GASTRONOMİ TOPLULUĞU
- GIDA VE TARIM TOPLULUĞU
- GİRİŞİMCİLİK TOPLULUĞU
- HALK OYUNLARI TOPLULUĞU
- HAYVANLARI KORUMA TOPLULUĞU
- HUKUK TOPLULUĞU
- IEEE (MÜHENDİSLİK) TOPLULUĞU
- İLETİŞİM TOPLULUĞU
- LOJİSTİK TOPLULUĞU
- MİMARLIK VE TASARIM TOPLULUĞU
- MÜNAZARA TOPLULUĞU
- MÜZİK TOPLULUĞU
- OKÇULUK TOPLULUĞU
- PSİKOLOJİ TOPLULUĞU
- ROCK TOPLULUĞU
- SATRANÇ TOPLULUĞU
- SAVUNMA SANATLARI TOPLULUĞU
- SOSYAL SORUMLULUK TOPLULUĞU
- SUALTI TOPLULUĞU
- TİYATRO TOPLULUĞU
- ULUSLARARASI İLİŞKİLER TOPLULUĞU
- ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS TOPLULUĞU
- VEGAN TOPLULUĞU
- YELKEN TOPLULUĞU
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)
- Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) (İşletme Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce-Fransızca) (UOLP-ECAM-Lyon) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce-Fransızca) (UOLP-ECAM-Lyon) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Endüstriyel Tasarım (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Endüstriyel Tasarım (Ücretli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (İletişim Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) (İletişim Fakültesi)
- Hukuk (%25 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli))
- Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))
- Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fakültesi (Ücretli))
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) (Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Mimarlık Fakültesi)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (Ücretli) (İşletme Fakültesi)
- Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) (İşletme Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (Mimarlık Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) (İletişim Fakültesi)
- Tarım Ekonomisi (İngilizce) (Burslu) (Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi)
- Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi)
- Turizm Rehberliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Turizm Rehberliği (İngilizce) (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Turizm Rehberliği (İngilizce) (Ücretli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli) (İşletme Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)(Mühendislik Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)
- Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) (İletişim Fakültesi)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)