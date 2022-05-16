Yaşar Okuyan kimdir? Yaşar Okuyan kaç yaşında, nereli? Yaşar Okuyan hayatı ve biyografisi! - Haberler

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Yaşar Okuyan kimdir? Yaşar Okuyan kaç yaşında, nereli? Yaşar Okuyan hayatı ve biyografisi!

Haberler.com - Gündem
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Yaşar Okuyan kimdir? Yaşar Okuyan kaç yaşında, nereli? Yaşar Okuyan hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Yaşar Okuyan izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Yaşar Okuyan kaç yaşında, nereli? Yaşar Okuyan hayatı ve biyografisi! Yaşar Okuyan kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Yaşar Okuyan hakkında araştırmalar yapılıyor. Yaşar Okuyan kimdir? Yaşar Okuyan kaç yaşında, nereli? Yaşar Okuyan hayatı ve biyografisi!

YAŞAR OKUYAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1949

(73 yaşında)

İstanbul

Aslen Büyükköy, Çayeli, Rize'den Yalova'ya yerleşen bir ailenin çocuğu olarak doğdu. İstanbul Özel Ticaret Enstitüsü ve Gazetecilik Okulu'ndan mezun oldu. 21 yıl çeşitli gazete, dergi ve ajansta muhabirlik, foto muhabirlik, köşe yazarlığı, istihbarat müdürlüğü yaptı ve sürekli Basın Kartı almaya hak kazandı. İmbat Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Yalova'nın il olmasından sonra 20. ve 21. Dönem'de Yalova milletvekili seçildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

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Yaşar Okuyan, Gündem, Haberler

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