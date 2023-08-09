Yaşar Koçak kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi!

Son zamanlarda gündemde yer almakta olan isimlerden bir tanesi Yaşar Koçak oluyor ve vatandaşlar tarafından Yaşar Koçak kimdir? Sorusu araştırılıyor. Peki, Yaşar Koçak kimdir? Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Yaşar Koçak kim? Yaşar Koçak hayatı ve biyografisi!

Yaşar Koçak kimdir? Sorusu, son günlerde gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Bu haberimiz içerisinde hakkında birçok detay merak edilen Yaşar Koçak kimdir? Ve Yaşar Koçak kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sorularını yanıtladık. Peki, Yaşar Koçak kimdir? Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Yaşar Koçak kim? Yaşar Koçak hayatı ve biyografisi!

YAŞAR KOÇAK KİMDİR?

Yaşar Koçak Adana il milli eğitim müdürüdür. 20 Mart 1966 tarihinde Çorum´un Mecitözü ilçesinde doğan Yaşar KOÇAK, ilk ve orta öğrenimini Çorum'da tamamlamıştır. 1999 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalından mezun olmuştur. 2001 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ana Bilim Dalı'nda, "İlköğretim Okullarında Öğretmen Motivasyonu (Keçiören İlçesi Örneği)" tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Hâlen Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Denetimi Ana Bilim Dalında, "Eğitim Yöneticilerinin Erteleme Eğilimlerinin Nedenleri ve Erteleme Davranışına Etki Eden Faktörlerin Analizi" başlıklı tez çalışması ile doktora öğrenimine devam etmektedir.

Meslek hayatına 1986 yılında Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde öğretmen olarak başlayan KOÇAK, bu yıldan itibaren Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında öğretmen, müdür yardımcısı, okul müdürü, şube müdürü, daire başkanı ve genel müdür olarak görev yapmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığımızın açtığı birçok hizmet içi eğitim faaliyetinde yönetici ve eğitici olarak görev yapan KOÇAK, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce yürütülen ulusal ve uluslararası projelerde koordinatörlük yapmıştır. Çeşitli gazete ve dergilerde eğitime dair yazıları bulunmaktadır. Ekim 2021'den itibaren Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğünde İl Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.