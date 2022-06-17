Yaşar İpek kimdir? Yaşar İpek kaç yaşında, nereli? Yaşar İpek hayatı ve biyografisi nedir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Yaşar İpek merak konusu oldu. İşte Yaşar İpek hakkında merak edilen Yaşar İpek kimdir, Yaşar İpek hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları haberimizde…

YAŞAR İPEK KİMDİR?

22 Aralık 1979, Diyarbakır doğumlu Yaşar İpek, Aslen Diyarbakırlı olan Yaşar İpek, 5 yaşında ailesi ile birlikte İstanbul'a göç etti. 1986 yılında Öksüzler, 1988 yılında Acı ve yine aynı yıl Es Deli Rüzgar isimli sinema filmlerinde rol aldı. Rol aldığı filmlerde Emrah'ın küçüklük karakterini canlandırdı.

YAŞAR İPEK ŞARKILARI

Günümüzde ise bir çok albümün altına imzasını atan sanatçı piyano çalmakta ve kendi bestelerini yazmaktadır. Bugüne kadar yapmış olduğu albümler;

Aşkım,

Okul Bitince,

Yanlışa Af Yok,

Arada Bir,

Kapı Zili,

Sus,

Allah Var

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