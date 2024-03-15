Yaşar Aka kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Derince Belediye Başkan Adayı Yaşar Aka kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Kocaeli Derince Belediye Başkan Adayı Yaşar Aka kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Yaşar Aka kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Derince Belediye Başkan Adayı Yaşar Aka nereli? Detaylar haberimizdedir…

YAŞAR AKA KİMDİR?

Yaşar Aka, 25 Mart 1967 tarihinde Gölcük'te doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü'nden 1990 yılında mezun olmuştur. Eğitimci ve idareci olarak çeşitli yerlerde görev yapmıştır, emekliye ayrılmadan önce 2020 yılına kadar bu görevleri sürdürmüştür. Ayrıca, Derince' de bir özel okulun kurucusu ve imtiyaz sahibidir.

Yaşar Aka, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Kocaeli Derince Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.