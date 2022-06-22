Yaşanan orman yangınları 'Yangın Yönetim Merkezi'nden takip ediliyor

ANKARA - Yurt genelinde yaşanan orman yangınları, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezinde 7 gün 24 saat esasıyla takip edilerek yangınlarda mücadele için koordinasyon sağlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi, yangın yönetiminde önemli bir rol oynuyor. Türkiye'deki tüm yangın söndürme çalışmaları bu merkezden kontrol ediliyor. Yangını tespit eden İHA'lar ile alanlarda görevli uçakların kayıt altına aldığı görüntüler, 10 kişilik bir ekibin görev yaptığı Yangın Yönetim Merkezine aktarılıyor. Yurt genelindeki 70 Yangın Gözetleme Kulesi sayesinde elde edilen bilgiler ve görüntüler merkeze ulaştırılırken navigasyon sistemiyle bütün araçların Türkiye'nin neresinde olduğunu görülebiliyor.

İHA'lardan alınan veriler ışığında yangının nasıl, nereye ve ne kadar hareket edebileceği tahmin edilen merkezde, bu kararlar ışığında yangınla mücadele araçları bölgelere sevk ediliyor.

Orman yangınının çıktığı bölgelere gidecek takviye ekiplerinin hangi illerden ulaşacağı bu merkezden karar verilirken bölgelerde bulunan Yangın Yönetim Merkezlerine talimatlar Ankara'dan gidiyor. Kurumların yangınlara takviye isteğini ise bu merkez belirleyerek herhangi bir karışıklık durumunun oluşmasının önüne geçiyor.

Marmaris orman yangını da buradan kontrol ediliyor

Yangın Yönetim Merkezi yetkililerince yapılan açıklamada, Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, Hisarönü Orman İşletme Şefliği, Muğla ili Marmaris ilçesi Küfre Koyu mevkiinde dün akşam 20: 02 saatinde Orman yangınlarının çıktığı, yangına saat 20: 10 itibarı ile ilk müdahale yapıldığı belirtildi. Yapılan ilk müdahalede 1 helikopter, 40 Arazöz, 7 Dozer, 160 personelin yer aldığı kaydedildi.

Öte yandan bölgede bulunan 688 OGM personeli olmak üzere toplamda bin 494 personelin merkezden takip edildiği, 172'si arazözden oluşan 363 kamu aracı, 17 OGM dozeri olmak üzere 39 iş makinesinin görev yaptığı aktarıldı.

Aynı zamanda bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına 20'si helikopter 14'ü amfibik uçak olmak üzere 34 hava aracının destek verdiği de hatırlatıldı.