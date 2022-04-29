Yaşam koçluğu danışan kişilerin, hayattaki hedeflerine ulaşmak için bir rehberlik sistemidir. Yaşam koçu nerede çalışır ve yaşam koçu ne anlama gelir sorularına yanıt aranıyor. Yaşam koçluğu kim olabilir ve eğitimi nereden alınıyor insanlar tarafından merak ediliyor. Yaşam koçu ne demek? Yaşam koçu ne iş yapar? Yaşam koçu nerede çalışır? Detaylar haberimizdedir…

YAŞAM KOÇU NE DEMEK?

Yaşam koçluğu, bir koçluk sanatı olup, insanların kendi kendilerini güçlendirmelerine yol açan beceriler ve tutumlar geliştirerek kişisel hedefleri tanımlamalarına ve elde etmelerine yardımcı olma sürecidir. Yaşam koçluğu, iş-yaşam dengesi ve kariyer değişikliği gibi konularla ilgilenir ve genellikle işyeri ortamı dışında gerçekleşir. Yaşam koçu bireyin mevcut yaşamına odaklanmasına yardımcı olur, gerekli düzeltmeleri yapar ve kişisel ve profesyonel yaşamlarında olumlu hedefler gerçekleştirerek ilerlemelerine yardımcı olur. Kişinin yaşamında büyük bir geçiş aşamasından geçip geçmediği ya da sadece belirli bir hedefe ulaşmak için motivasyona ve cesaretlendirmeye ihtiyaç duyup duymadığı, bir yaşam koçu çok değerli bir profesyonel danışman olabilir. Müşterilerinin yaşamlarında olumlu değişiklikler keşfetmelerine ve başlatmalarına yardımcı olmak için gereken soruları, çerçeveyi, alıştırmaları ve hesap verebilirliği sağlar.

YAŞAM KOÇU NE İŞ YAPAR?

Yaşam koçluğu, danışan kişinin hayattaki hedeflerine ulaşmasını sağlayan profesyonel bir rehberlik sistemidir. Yaşam koçluğu çalışmaları kapsamında kişisel gelişim ve kariyer planları üzerinde planlamalar yapılır. Yaşam koçu, gerekli eğitimleri tamamlamış, alanında uzman kişilerdir.

YAŞAM KOÇU NEREDE ÇALIŞIR?

Yaşam koçluğu belirli alanlarda çalışıyor. Bunlar:

Yaşam Koçluğu

İlişki Koçluğu

Öğrenci Koçluğu

Eğitim Koçluğu

Kariyer Koçluğu

Performans Koçluğu

Satış Koçluğu

İşletme Koçluğu

Yönetici Koçluğu

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