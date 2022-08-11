Yasak Krallık filmi bu akşam televizyon ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. Yasak Krallık konusu nedir, oyuncuları kimler ve nerede çekildi merak ediliyor. Peki, Yasak Krallık filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yasak Krallık filmi nerede çekildi?

Yasak Krallık filmi 2008 yılında vizyona girmiştir. ABD yapımı olan film, Rob Minkoff'un yönettiği ve Jet Li, Jackie Chan, Michael Angarano ile Yifei Liu'nun başrol oynadığı film nerede çekildi merak ediliyor.Yasak Krallık filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler ve konusu ne gündeme geliyor. Yasak Krallık filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yasak Krallık filmi nerede çekildi? Detaylar haberimizdedir…

YASAK KRALLIK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yasak Krallık Rob Minkoff'un yönettiği ve Jet Li, Jackie Chan, Michael Angarano ile Yifei Liu'nun oynadığı, 2008 yılında gösterime giren film. Senarist John Fusco, Maymun Kral, Sekiz Ölümsüz ve Beyaz Saçlı Gelin gibi Çin efsanelerinden ve romanlarından ögeler alarak, onları bu orijinal senaryoya göre tasarlar.

YASAK KRALLIK FİLMİ OYUNCULARI

Jackie Chan Lu Yan, the Drunken Immortal/Hop, the pawn shop owner

Jet Li Sun Wukong/Sessiz keşiş

Collin Chou The Jade Warlord

Michael Angarano Jason Tripitikas, the Traveler

Liu Yi Fei Altın Ok, Çin kulesi kızı

Li Bingbing Ni-Chang, the White-Haired Witch Assassin