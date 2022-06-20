Yasak Elma, Medyapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini ilk 3 sezon boyunca Neslihan Yeşilyurt'un, 4. sezonda Murat Öztürk'ün ve 5. sezondan itibaren Ece Erdek Koçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Yasak Elma yok mu, neden yok? Yasak Elma dizisi final mi yaptı, bitti mi? 20 Haziran Pazartesi bu akşam Yasak Elma var mı, yok mu, niye yok?

YASAK ELMA VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Yasak Elma dizisi geçen hafta sezon finali yaptığı için bugün ekranlara gelmeyecek. Dizi geçtiğimiz hafta 146. bölümü ile sezon finali yapmıştı.

YASAK ELMA SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Çağatay'ın Doğan'a yaptıklarından sonra Doğan gözünü karartır ve Çağatay'dan ebediyen kurtulmaya karar verir. Ne yazık ki, planı sandığı gibi gitmeyecek ve büyük bir felaketle sonuçlanacaktır.

YASAK ELMA OYUNCU KADROSU

Ender Çelebi, (Şevval Sam), (1-): Halit, Alihan ve Kaya'nın eski eşi; Çağatay'ın eski sahte nişanlısı, Doğan ve Sinan'ın eski sevgilisi, Erim ve Yiğit'in annesi, Caner'in ablası. Kuyu Holding'in ortağı ve Ceo'sudur. Güçlü, güzel ve cesaretli bir kadındır. İşinde çok başarılıdır. Para ve güç olmazsa olmazıdır ve çok bencildir. Gençliğinden beri Kaya'ya âşıktır.

Yıldız Yılmaz Yıldırım, (Eda Ece), (1-): Zeynep'in kardeşi, Halitcan'ın annesi, Asuman ve Mustafa'nın kızı, Doğan'ın eşi, Halit, Kemal ve Çağatay'ın eski eşi, Nadir'in eski nişanlısı ve Kerim'in eski sevgilisi. Hep mutlu olmaya çalışan, sevecen ancak bir o kadar da intikamcı bir kadındır. Bursalıdır. Ailesinin maddi durumu çok iyi olmadığı için gençliğinden beri hep zengin olmayı hayal etmiştir ve hep sosyete ve lükse ilgi duyar.

Kumru Yıldırım Önder, (Biran Damla Yılmaz), (111-): Doğan ve Handan'ın kızı, Ekin'in eşi, Çağatay ve Ömer'in eski sevgilisi. Dünyaca ünlü sosyete güzelidir.

Doğan Yıldırım, (Murat Aygen), (111-): Yıldız'ın eşi, Kumru'nun babası, Handan'ın eski eşi, Ender, Arzu ve Gizem'in eski sevgilisi. Kuyu Holding'in ortağıdır. Çok zengin bir iş adamıdır. Toskana'dan dönmüştür.

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