Yasak Elma dizisi bu akşam yeni bölüm yayınlanacak mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Yasak Elma yeni bölümü araştırılıyor. Peki, Yasak Elma yok mu, neden yok? 29 Mayıs Yasak Elma bu akşam var mı, yok mu? Yasak Elma final bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Fox Tv'nin sevilen dizisi Yasak Elma yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Yasak Elma dizisi farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Fox Tv'nin yayın akışını gören kullanıcılar tarafından dizinin bu yayınlanma durumunu araştırıyor. Peki, Yasak Elma yok mu, neden yok? 29 Mayıs Yasak Elma bu akşam var mı, yok mu? Yasak Elma final bölümü ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

YASAK ELMA KONUSU NEDİR?

Kumru oldukça güzel, modern, pervasız ve özgüvenlidir. Babasının imkanları, kendi fiziki özellikleri, eğitimi ve alt yapısı sayesinde kimseye müdanası olmayan bir kadındır. Yıldız sürekli sosyete ve moda dergilerine kapak olan Kumru'yu kendine rol model olarak benimser.

Zehra Amerika'ya yerleşmiştir. Ender ise patlama sonrası iyileştikten sonra Kaya'yla birlikte Londra'ya taşınır. Beraberlikleri bir süre çok mutlu ilerlese de, zamanla monotonlaşmaya başlar. Ender, Londra'da sıradan bir kadın olmaktan mutlu değildir. Uzun süren tartışmalar sonrası çift yollarını ayırmaya karar verir. Hasan Ali'nin ölümü sonrası Çağatay yaşadığı bunalımın da etkisiyle işlerle ilgilenmemiş ve şirket kötü duruma düşmüştür. Ender Kaya'dan ayrılıp İstanbul'a geri dönerken en büyük motivasyonu şirketteki işine geri dönmek ve sallantıda olan holdingin durumunu toparlamaktır.

YASAK ELMA BU AKŞAM YOK MU?

Yasak Elma dizisinin yeni bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. Yasak Elma dizisi her Pazartesi saat 20.00'da Fox Tv'de ekranlara geliyor. Bu akşam Fetih 1453 filmi yayınlanacağı için Yasak Elma final bölümü yayınlanmayacaktır.