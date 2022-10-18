Yasak Elma Yıldız ölecek mi? Yasal Elma final mi? Eda Ece Yasak Elma'dan ayrılıyor mu? Yasak Elma Yıldız'a ne oldu?
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Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin son bölümü sonrasında kullanıcılar, dizinin final mi yapacağını araştırmaya başladı. Eda Ece diziden ayrılıyor mu? sorusu gündeme geldi. Peki, Yasak Elma Yıldız ölecek mi? Yasal Elma final mi? Eda Ece Yasak Elma'dan ayrılıyor mu? Yasak Elma Yıldız'a ne oldu? İşte detaylar...
Yasak Elma Fox TV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Yeni sezona bomba gibi başlayan Yasak Elma'nın son bölümü sosyal medyada gündem oldu. Ekranlara gelen son bölüm sonrasında izleyiciler, dizinin final mi yapacağını araştırmaya başladı. Dizinin yayınlanan son bölümü ile Eda Ece diziden ayrılıyor mu? sorusu merak konusu oldu. Peki, Yasak Elma Yıldız ölecek mi? Yasal Elma final mi? Eda Ece Yasak Elma'dan ayrılıyor mu? Yasak Elma Yıldız'a ne oldu? Detaylar haberimizde...
Zeynep ve Yıldız birbirinden farklı karakterlere sahip olan iki kardeştir. Birbirlerine çok düşkün olan kardeşlerden Yıldız'ın hayatı aldığı teklifle bambaşka bir hal alır. Zengin olmanın hayalini kuran genç kızın önüne büyük bir fırsat gelmiştir.
Şevval Sam/Ender Argun/Ekinci
Talat Bulut/Halit Argun
Eda Ece Yıldız/ Argun/Yılmaz
Şafak Pekdemir/Zehra Argun
Buçe Buse/Kahraman Lila Argun
Barış Aytaç/ Caner Çelebi
İlber Uygar Kaboğlu/Erim Argun
Nilgün Türksever/Zerrin Taşdemir
Barış Kılıç/Kaya Ekinci
Doğaç Yıldız/ Yiğit Ekinci
Nesrin Cavadzade/Şahika Ekinci
Gökhan Alkan/Kerim
Can Nergis/ Mert
Yasak Elma dizisinin yayınlanan son bölümü sonrasında Yıldız karakterinin dizideki akıbeti merak konusu oldu. Yıldız'ın sağlık durumu dizinin yeni bölümünde belli olacak.
Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterinin mavi ceset torbasındaki görüntülerinin yayınlanmasının ardından dizinin final yapacağı konuşulmaya başlandı. Sosyal medyada "Yasak Elma final mi?" soruları gündeme gelse de kanal ve dizinin yapımcıları tarafından resmi bir açıklama yapılmamıştır.
Zeynep'in gelmesi Yıldız için büyük bir sürpriz olmuştur. Yıldız kardeşini, kendisine yapılanı affetmemesiiçin Ender'le birlik olup ikna eder ancak bu onlara pahalıya patlayacaktır.