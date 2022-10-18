Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin son bölümü sonrasında kullanıcılar, dizinin final mi yapacağını araştırmaya başladı. Eda Ece diziden ayrılıyor mu? sorusu gündeme geldi. Peki, Yasak Elma Yıldız ölecek mi? Yasal Elma final mi? Eda Ece Yasak Elma'dan ayrılıyor mu? Yasak Elma Yıldız'a ne oldu? İşte detaylar...

Yasak Elma Fox TV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Yeni sezona bomba gibi başlayan Yasak Elma'nın son bölümü sosyal medyada gündem oldu. Ekranlara gelen son bölüm sonrasında izleyiciler, dizinin final mi yapacağını araştırmaya başladı. Dizinin yayınlanan son bölümü ile Eda Ece diziden ayrılıyor mu? sorusu merak konusu oldu. Peki, Yasak Elma Yıldız ölecek mi? Yasal Elma final mi? Eda Ece Yasak Elma'dan ayrılıyor mu? Yasak Elma Yıldız'a ne oldu? Detaylar haberimizde...

YASAK ELMA KONUSU NEDİR?

Zeynep ve Yıldız birbirinden farklı karakterlere sahip olan iki kardeştir. Birbirlerine çok düşkün olan kardeşlerden Yıldız'ın hayatı aldığı teklifle bambaşka bir hal alır. Zengin olmanın hayalini kuran genç kızın önüne büyük bir fırsat gelmiştir.

YASAK ELMA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Şevval Sam/Ender Argun/Ekinci

Talat Bulut/Halit Argun

Eda Ece Yıldız/ Argun/Yılmaz

Şafak Pekdemir/Zehra Argun

Buçe Buse/Kahraman Lila Argun

Barış Aytaç/ Caner Çelebi

İlber Uygar Kaboğlu/Erim Argun

Nilgün Türksever/Zerrin Taşdemir

Barış Kılıç/Kaya Ekinci

Doğaç Yıldız/ Yiğit Ekinci

Nesrin Cavadzade/Şahika Ekinci

Gökhan Alkan/Kerim

Can Nergis/ Mert

YASAK ELMA YILDIZ ÖLECEK Mİ?

Yasak Elma dizisinin yayınlanan son bölümü sonrasında Yıldız karakterinin dizideki akıbeti merak konusu oldu. Yıldız'ın sağlık durumu dizinin yeni bölümünde belli olacak.

YASAK ELMA FİNAL Mİ?

Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterinin mavi ceset torbasındaki görüntülerinin yayınlanmasının ardından dizinin final yapacağı konuşulmaya başlandı. Sosyal medyada "Yasak Elma final mi?" soruları gündeme gelse de kanal ve dizinin yapımcıları tarafından resmi bir açıklama yapılmamıştır.

YASAK ELMA YILDIZ'A NE OLDU?

Zeynep'in gelmesi Yıldız için büyük bir sürpriz olmuştur. Yıldız kardeşini, kendisine yapılanı affetmemesiiçin Ender'le birlik olup ikna eder ancak bu onlara pahalıya patlayacaktır.