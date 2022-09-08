Yasak Elma yeni sezon ne zaman? Yasak Elma yeni sezon tarihi belli mi? Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlıyor?

Fox Tv ekranlarının sevilen dizisi güçlü kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile izleyicileri her hafta ekranlara kitliyordu. Şimdi ise sevilen dizi Yasak Elma'nın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. FOX TV ekranlarında yayınlanan dizinin yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu otururken, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme alan Yasak Elma'nın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Yasak Elma ne zaman başlayacak? Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlayacak?

YASAK ELMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Pazartesi akşamlar Fox Tv ekranlarında izleyici ile buluşan Yasak Elma yeni sezon tarihi henüz net değil fakat Eylül ayının sonlarına doğru ekranlara geri döneceği düşünülüyor. Bir basın mensubu ile tatilde denk gelen Eda Ece, Şevval Sam'ın diziye devam edeceğini duyurdu. Geçen sezona 13 Eylül'de başlayan dizinin bu sene de tahmini aynı tarihlerde yeni sezon başlangıcı yapması düşünülüyor.

YASAK ELMA SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Doğan'ın Çağatay'a karşı tahammülü azalır ve ondan kurtulmak ister. Fakat planladığı gibi ilerlemez ve daha büyük sorunlarla karşılaşır.

YASAK ELMA DİZİSİNİN OYUNCULARI

• Şevval Sam

• Eda Ece

• Erdal Özyağcılar

•Berk Oktay

• Nesrin Cavadzade

• Şafak Pekdemir

• Melisa Doğu

• Barış Aytaç

• Can Nergis

• Rutkay Ayıköz

• Nilperi Şahinkaya

• Gülenay Kalkan Ünlüoğlu