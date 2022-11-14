FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek mi merak ediliyor. Peki, Yasak Elma yeni bölüm yok mu? Yasak Elma yeni bölüm bu akşam yok mu, var mı? Yasak Elma yeni bölümü bu hafta yok mu? İşte, Yasak Elma yeni bölüm niye yok? Detaylar...

Yasak Elma bu akşam var mı, yok mu, yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Yasak Elma yeni bölüm yok mu? FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek mi merak ediliyor. Peki, Yasak Elma yeni bölüm yok mu? Yasak Elma yeni bölüm bu akşam yok mu, var mı? Yasak Elma yeni bölümü bu hafta yok mu? İşte detaylar...

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMÜ YOK MU?

Dizi ekibinden konu ile ilgili yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Tahminlere göre dizinin yapımcıları dün İstiklal Caddesi'nde meydana gelen ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle dizinin yeni bölümünü yayınlamama kararı aldı.

Yasak Elma resmi Twitter hesabından yapılan son açıklama şu şekildeydi:

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Doğan ve Ender, Zeynep ve Engin'in nişanlanmasının şaşkınlığını yaşarlarken Ender, Yıldız'ın yalanını ortaya çıkarmaya çalışır. Kumru yeni tanıştığı doktor Selim'i beğenerek, kendini farklı biri gibi gösterir. Ender, Doğan'ı kazanmak için nihai çözümü bulur.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Doğan ve Ender'den aldığı darbeden sonra intikam planlarını devreye sokar ve Doğan'la Ender'e hayatı zehir eder. Herkesin Yıldız'dan beklediğini yapmayarak akıllıca bir ters köşeyle Doğan ve Ender'i şoke eder.

YASAK ELMA KONUSU NE?

Yıldız'ın hayatı Ender Argun'la tanışınca değişir. Ender'in amacı Halit'ten boşanma planına Yıldız'ı alet etmektir. Ender'in ahlaksız teklifiyle ne yapacağını bilemeyen Yıldız, hayatının kararını vermek zorunda kalır. Kardeşi Zeynep ise Halit'in ortağı Alihan'ın şirketinde işe başlar. Yıldız hayallerine kavuşmanın peşindeyken, Zeynep hiç hayal etmediği olaylarla karşılaşacağı başlangıçlara yelken açar…

Ender Yıldız'ı kocası Halit Argun'dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız'a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız'ın hayatında bunlar olurken, Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep'in bilmediği şey ise Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız'ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep'i de etkileyecektir.

YASAK ELMA OYUNCULARI

Ender Çelebi, (Şevval Sam), (1-): Halit, Alihan ve Kaya'nın eski eşi; Çağatay'ın nişanlısı, Doğan ve Sinan'ın eski sevgilisi, Erim ve Yiğit'in annesi, Caner'in ablası. Kuyu Holding'in ortağı ve Ceo'sudur. Güçlü ve cesaretli bir kadındır. İşinde çok başarılıdır. Para ve güç olmazsa olmazıdır ve çok bencildir. Gençliğinden beri Kaya'ya âşıktır.

Yıldız Yılmaz Yıldırım, (Eda Ece), (1-): Zeynep'in kardeşi, Halitcan'ın annesi, Asuman ve Mustafa'nın kızı, Doğan'ın eşi, Halit, Kemal ve Çağatay'ın eski eşi, Nadir'in eski nişanlısı ve Kerim'in eski sevgilisi. Hep mutlu olmaya çalışan, sevecen ancak bir o kadar da intikamcı bir kadındır. Bursalıdır. Ailesinin maddi durumu çok iyi olmadığı için gençliğinden beri hep zengin olmayı hayal etmiştir ve hep sosyete ve lükse ilgi duyar.

Çağatay Kuyucu, (Berk Oktay), (86-): Yıldız'ın eski eşi, Ender'in nişanlısı, Hasan Ali ve Feride'nin oğlu, Ahu'nun kardeşi ve Feyza ve Kumru'nun eski sevgilisi, Atlas'ın öz ve Halitcan'ın manevi babası. Yakışıklı, çalışkan ve iyi eğitimli bir adamdır.

Kumru Yıldırım, (Biran Damla Yılmaz), (111-): Doğan ve Handan'ın kızı, Çağatay ve Ömer'in eski sevgilisi. Dünyaca ünlü sosyete güzelidir.

Doğan Yıldırım, (Murat Aygen), (111-): Yıldız'ın eşi, Kumru'nun babası, Handan'ın eski eşi, Ender ve Arzu'nun eski sevgilisi. Kuyu Holding'in yeni ortağıdır. Çok zengin bir iş adamıdır. Toskana'dan dönmüştür. Geçmişten beri Sami Önder'le arasında büyük bir düşmanlık bulunmaktadır.