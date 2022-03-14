Yasak Elma yeni bölüm ne zaman, yok mu, niye yok? Yasak Elma bitti mi, final mi yaptı, yeni bölümü neden yok? Yasak Elma 1 hafta ara mı verdi?

Bugün Yasak Elma yok mu, neden yok? Yasak Elma, Medyapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini ilk 3 sezon boyunca Neslihan Yeşilyurt'un, 4. sezonda Murat Öztürk'ün ve 5. sezondan itibaren Ece Erdek Koçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, müzikleri Cem Tuncer, Ercüment Orkut ve Efecan Tuncer tarafından yapılan dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Peki, Yasak Elma yeni bölüm yok mu, niye yok? Yasak Elma bitti mi, final mi yaptı, yeni bölümü neden yok? Yasak Elma ara mı verdi, yeni bölümü haftaya mı?

YASAK ELMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yasak Elma her Pazartesi günü saat 20:00'da Fox TV'de başlıyor. Fakat dizinin yeni bölümü 14 Mart Pazartesi 2022 yani bugün ekranlara gelmeyecek. Yeni bölüm haftaya 21 Mart Pazartesi yayınlanacaktır.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Evet geçtiğimiz gün dizinin 135. bölüm fragmanı yayınlanmıştı.

YASAK ELMA BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK?

Dizinin yeni bölümü 21 Mart Pazartesi haftaya ekranlara gelecek. Dizi bugün eski bölümüyle yayınlanacaktır.

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

Yıldız ve Çağatay barışacak mı? #YasakElma yeni bölümüyle 21 Mart Pazartesi FOX'ta! @FOXTurkiye

Buna göre Yasak Elma yeni bölümüyle haftaya 21 Mart'ta yayınlanacaktır. Dizinin yeni bölümü bugün neden yok resmi bir açıklama gelmedi.

FOX TV 14 MART YAYIN AKIŞI

19:00 - Fox Ana Haber

20:00 - Yasak Elma (Son bölüm)

22:45 - Evlilik Hakkında Her Şey (Eski bölüm)

01:30 - En Hamarat Benim

YASAK ELMA KONUSU NE?

Yıldız'ın (Eda Ece) hayatı Ender Argun'la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Kardeşi Zeynep (Sevda Erginci) ise Halit'in (Talat Bulut) ortağı Alihan'ın (Onur Tuna) şirketinde işe başlar. Yıldız hayallerine kavuşmanın peşindeyken, Zeynep hiç hayal etmediği olaylarla karşılaşacağı başlangıçlara yelken açar.

YASAK ELMA OYUNCULARI KİMLER?

Ender Çelebi, (Şevval Sam), (1-): Halit, Alihan ve Kaya'nın eski eşi; Çağatay'ın nişanlısı, Doğan ve Sinan'ın eski sevgilisi, Erim ve Yiğit'in annesi, Caner'in ablası. Kuyu Holding'in ortağı ve Ceo'sudur. Güçlü ve cesaretli bir kadındır. İşinde çok başarılıdır. Para ve güç olmazsa olmazıdır ve çok bencildir. Gençliğinden beri Kaya'ya âşıktır.

Yıldız Yılmaz Yıldırım, (Eda Ece), (1-): Zeynep'in kardeşi, Halitcan'ın annesi, Asuman ve Mustafa'nın kızı, Doğan'ın eşi, Halit, Kemal ve Çağatay'ın eski eşi, Nadir'in eski nişanlısı ve Kerim'in eski sevgilisi. Hep mutlu olmaya çalışan, sevecen ancak bir o kadar da intikamcı bir kadındır. Bursalıdır. Ailesinin maddi durumu çok iyi olmadığı için gençliğinden beri hep zengin olmayı hayal etmiştir ve hep sosyete ve lükse ilgi duyar.

Çağatay Kuyucu, (Berk Oktay), (86-): Yıldız'ın eski eşi, Ender'in nişanlısı, Hasan Ali ve Feride'nin oğlu, Ahu'nun kardeşi ve Feyza ve Kumru'nun eski sevgilisi, Atlas'ın öz ve Halitcan'ın manevi babası. Yakışıklı, çalışkan ve iyi eğitimli bir adamdır.

Kumru Yıldırım, (Biran Damla Yılmaz), (111-): Doğan ve Handan'ın kızı, Çağatay ve Ömer'in eski sevgilisi. Dünyaca ünlü sosyete güzelidir.

Doğan Yıldırım, (Murat Aygen), (111-): Yıldız'ın eşi, Kumru'nun babası, Handan'ın eski eşi, Ender ve Arzu'nun eski sevgilisi. Kuyu Holding'in yeni ortağıdır. Çok zengin bir iş adamıdır. Toskana'dan dönmüştür. Geçmişten beri Sami Önder'le arasında büyük bir düşmanlık bulunmaktadır.

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